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Sánchez carga contra Aznar por entrar en la guerra de Irak y pide "no cometer el mismo error" en Irán

El presidente del Gobierno español ha señalado que Irán es un país con el doble de población y un peso sobre la economía mundial "5 veces mayor" que Irak, además de una potencia militar.

Pedro Sanchez Congreso
Pedro Sánchez, hoy, en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek Aznarren aurka egin du Espainia Irakeko gerran sartzeagatik eta Iranen "akats bera ez egitea" eskatu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cargado contra los promotores de la guerra de Irán que ha calificado como un "desastre absoluto". Además, ha advertido de que el escenario actual es "mucho peor", con un impacto "mucho más amplio y mucho más profundo". 

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo, Sánchez ha comparado el conflicto actual con la guerra de Irak del año 2003 y ha cargado con dureza contra el entonces presidente, José María Aznar, al que ha acusado de apoyarla a cambio de una "foto". 

Sánchez considera que ahora la historia se repite y ha llamado a no cometer el mismo "error" en Irán. A su juicio, a Aznar le han sustituido los actuales líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente "y a Bush le ha reemplazado Donald Trump". 

Asimismo, Sánchez ha cargado contra PP y Vox por, dice, contribuir al conflicto "con su apoyo o con su silencio".

En lugar de Irak, ha seguido, está Irán un país con el doble de población y un peso sobre la economía mundial "5 veces mayor" que, alerta, es una potencia militar que lleva décadas preparándose para esta guerra.

"Lo que quiero decirles con todo ello es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak, estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo", ha vaticinado.

Titulares de Hoy Pedro Sánchez Congreso Diputados Política

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