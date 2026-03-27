Al menos 4 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Amorebieta tras un accidente con dos carriles cortados

El tráfico registra al menos 4 kilómetros de retenciones en la AP-8, a su paso por Amorebieta-Etxano, en sentido Irun, como consecuencia de un accidente ocurrido en el punto kilométrico 95. El siniestro ha provocado el corte de dos carriles, lo que está generando importantes dificultades en la circulación.

Según ha informado el servicio de Tráfico, la incidencia se ha producido en dirección hacia Irun, en un tramo muy transitado de la autopista. Como resultado, se han formado largas colas de vehículos que afectan a la fluidez habitual de la vía.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar mayores retrasos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas afectadas.

El teléfono 011 permanece disponible para información actualizada sobre el estado del tráfico en Euskadi.