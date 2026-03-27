TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos 4 kilómetros de retenciones en la AP-8 en Amorebieta tras un accidente con dos carriles cortados

La circulación presenta importantes dificultades en sentido Irun a la altura del kilómetro 95, donde el siniestro ha obligado a cerrar dos carriles.
Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8an, Zornotzan, bi errei itxita izan dituen istripu baten ondorioz
author image

EITB

Última actualización

El tráfico registra al menos 4 kilómetros de retenciones en la AP-8, a su paso por Amorebieta-Etxano, en sentido Irun, como consecuencia de un accidente ocurrido en el punto kilométrico 95. El siniestro ha provocado el corte de dos carriles, lo que está generando importantes dificultades en la circulación.

Según ha informado el servicio de Tráfico, la incidencia se ha producido en dirección hacia Irun, en un tramo muy transitado de la autopista. Como resultado, se han formado largas colas de vehículos que afectan a la fluidez habitual de la vía.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar mayores retrasos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas afectadas.

El teléfono 011 permanece disponible para información actualizada sobre el estado del tráfico en Euskadi.

Accidentes de Tráfico Tráfico Amorebieta-Etxano Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X