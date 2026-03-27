Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8an, Zornotzan, bi errei itxita izan dituen istripu baten ondorioz

Zirkulazioak zailtasun handiak ditu Irunerako noranzkoan, 95. kilometroan. Istripuaren ondorioz, bi errei itxi behar izan dituzte.
Argazkia: @TrafikoEJGV
Trafikoa arazo handiak jasotzen ari dira AP-8an, Zornotza parean, goizeko 9.00ak aldera. Gutxienez, lau kilometroko auto-ilarak daude Irungo noranzkoan, 95. kilometroan izandako istripu baten ondorioz. Istripuaren ondorioz, bi errei itxi behar izan dituzte, eta horrek zailtasun handiak sortu ditu zirkulazioan.

Trafiko Zerbitzuak jakitera eman duenez, Irunerako noranzkoan gertatu da ezbeharra, trafiko handia dagoen zati batean. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira, eragin nabarmena izaten ari direnak.

Agintariek gomendatzen dute arreta handiz ibiltzea inguruan, eta, ahal den neurrian, ibilbide alternatiboak bilatzea, atzerapen handiagoak saihesteko. Oraingoz, ez dute xehetasunik eman istripuaren arrazoiei buruz, ezta balizko zaurituen inguruan ere.

011 telefonoa eskuragarri dago Euskadiko trafikoaren egoerari buruzko informazio eguneratua jasotzeko.

Trafiko Istripuak Trafikoa Zornotza Gizartea

Publizitatea
