Gutxienez 4 kilometroko auto-ilarak izan dira AP-8an, Zornotzan, bi errei itxita izan dituen istripu baten ondorioz
Trafikoa arazo handiak jasotzen ari dira AP-8an, Zornotza parean, goizeko 9.00ak aldera. Gutxienez, lau kilometroko auto-ilarak daude Irungo noranzkoan, 95. kilometroan izandako istripu baten ondorioz. Istripuaren ondorioz, bi errei itxi behar izan dituzte, eta horrek zailtasun handiak sortu ditu zirkulazioan.
Trafiko Zerbitzuak jakitera eman duenez, Irunerako noranzkoan gertatu da ezbeharra, trafiko handia dagoen zati batean. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira, eragin nabarmena izaten ari direnak.
Agintariek gomendatzen dute arreta handiz ibiltzea inguruan, eta, ahal den neurrian, ibilbide alternatiboak bilatzea, atzerapen handiagoak saihesteko. Oraingoz, ez dute xehetasunik eman istripuaren arrazoiei buruz, ezta balizko zaurituen inguruan ere.
011 telefonoa eskuragarri dago Euskadiko trafikoaren egoerari buruzko informazio eguneratua jasotzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Aste Santuan 1.674 hegaldi daude aurreikusita Bilboko Aireportuan, iaz baino 50 gehiago
Mugimendu handieneko eguna apirilaren 6a izango da, 175 hegaldi izango baitira bertan.
Ertzaintzak emakume bat atxilotu du Getxon, ustez bikotekidea larri zauritzeagatik
Gertakaria gauean izan dira, eta zauritua urgentziaz eraman behar izan dute ospitalera.
Hondarribiak II. Berdintasun Plana onartu du, Alardearen “gatazkaren konponbidean” aurrera egiteko neurriak jasota
Abotsanitzek eta EH Bilduk osatutako gobernu-taldeak babesa eman dio planari; EAJk eta PSEk, berriz, kontra bozkatu dute, emakumeen elkarte bat “baztertu” dela iritzita.
COIk debekatu egin die trans emakumeei emakumeen kategorietan lehiatzea
SRY genearen detekzioan oinarritutako neurria 2028an sartuko da indarrean Los Angelesen, atzerako eraginik gabe.
Nor da Bermeoko portuko argazkiko neska? Hibai Agorria argazkilariak Madrilen aurkitu du erantzuna
Madrilgo zakarrontzi batean agertutako argazki negatibo batzuek Urdaibai, Elorrio eta Madril arteko istorio eder bat berreskuratzea ahalbidetu dute.
Osakidetzak pertsona transexualentzako lehen mailako arreta zerbitzuak zabalduko ditu EAEko hiru hiriburuetan
Gauzak ondo bidean, maiatzetik aurrera jarriko da abian zerbitzua. Osakidetzaren zuzendariak adierazi duenez, helburua da pertsona transexualei errespetuzko eta gertuagoko arreta ematea.
Legebiltzarrak onartu egin du udalekuetan adin txikikoen babesa indartzeko Legea izapidetzea
EH Bilduk eta Sumarrek, neurriak babestu arren, prozedura kritikatu dute, eta PPk eta Voxek erreforma egitea "zuriketa hutsa" dela esan dute.
Noelia eutanasia eskatu zuen Bartzelonako gazteak gaur jasoko du, epaileak onartu ostean
25 urteko emakumeak bere erabakiari eutsi dio, nahiz eta aita aurka agertu, Espainian legezko bide guztiak agortuta eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira jota.
Meta eta Google, 2,6 milioi euro ordaintzera behartuta, gazte bati eragindako menpekotasunagatik
Antsietatea, depresioa edo gorputz-dismorfia dira gazteak pairatutako kalteetako batzuk. “Haurrak mendeko egiten dituzten eta osasungaitzak diren produktuak diseinatzen dituzte”, adierazi du abokatuak.