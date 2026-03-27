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La gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander pasa a ser investigada

El objetivo de esta decisión es garantizar a la trabajadora su derecho de defensa, según han explicado fuentes judiciales.

SANTANDER, 04/03/2026.- Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal, en las labores de búsqueda de la persona desaparecida tras caer al agua después de la ruptura de una pasarela peatonal de madera, que ha causado la muerte a cinco jóvenes. Otra persona fue rescatada con vida y está fuera de peligro. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Lugar donde colapsó la pasarela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Santanderreko pasabidearen abisua jaso zuen 112ko kudeatzailea ikertuko dute
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Agencias | EITB

Última actualización

La instructora del suceso de la pasarela de El Bocal en Santander, donde el 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, también investigará a la gestora del 112 que, el día antes del siniestro, atendió el aviso de un vecino que alertaba del estado de este paso.

La gestora del 112 ha declarado este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esta trabajadora de testigo a investigada durante una declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.

El objetivo de esta decisión es garantizar a la gestora del 112 su derecho de defensa, lo que implica, entre otros aspectos, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado, según han explicado fuentes judiciales.

Esta empleada del 112 Cantabria se suma así a los otros tres investigados que hay en esta causa: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la policía local a la que la gestora del 112 pasó el aviso.

En esta primera jornada de declaraciones ante la magistrada que instruye la causa por ese suceso, han declarado como testigos el vecino que denunció el estado de la pasarela el día antes, los ciclistas que primero vieron a las víctimas y dieron aviso del siniestro y otra santanderina que denunció hace tiempo la situación de esa pasarela.

Cantabria Sociedad

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