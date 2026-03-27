Santanderreko pasabidearen egoeraz jakinarazteko abisua jaso zuen 112ko kudeatzailea ikertuko dute

Erabaki horren helburua da langileari defentsarako eskubidea bermatzea, iturri judizialek azaldu dutenez.

SANTANDER, 04/03/2026.- Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal, en las labores de búsqueda de la persona desaparecida tras caer al agua después de la ruptura de una pasarela peatonal de madera, que ha causado la muerte a cinco jóvenes. Otra persona fue rescatada con vida y está fuera de peligro. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Pasabidea kolapsatu zen lekua. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santanderreko El Bocal pasabideko gertakariaren instruktoreak 112 telefonoko kudeatzailea ikertuko du; izan ere, ezbeharra gertatu aurreko egunean, bizilagun batek pasabide horren egoeraren berri eman zion. Martxoaren 3an, sei gazte hil ziren eta zazpigarren neska bat zauritu zen pasabidea erorita.

112 telefonoaren kudeatzaileak ostegun honetan deklaratu du Santanderreko Auzitegian, 45 minutuz eta, horretan, lekuko izatetik ikertu gisara aldatu diote izaera prozesala.

Erabaki horren helburua da langile horri defentsarako eskubidea bermatzea, besteak beste, ez deklaratzea, bere burua errudun ez aitortzea eta letraduaren laguntza izan ahal izateko, iturri judizialek azaldu dutenez.

Kantabriako 112 zerbitzuko langile horrek bat egin du auzi honetan ikertutako beste hirurekin: Kosten Mugapeko bi funtzionario eta 112ko kudeatzaileak abisua eman zion udaltzaingoa.

Gertakariagatik auzia bideratzen ari den magistratuaren aurreko deklarazioen lehen eguna izan da ostiral honetakoa. Eta, horretan, gertaeren bezperan pasabidearen egoera salatu zuen bizilagunak, biktimak ikusi eta ezbeharraren berri eman zuten txirrindulariek eta pasabide horren egoera aspaldi salatu zuen beste herritar batek deklaratu dute lekuko gisa.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
