Santanderreko pasabidearen egoeraz jakinarazteko abisua jaso zuen 112ko kudeatzailea ikertuko dute
Erabaki horren helburua da langileari defentsarako eskubidea bermatzea, iturri judizialek azaldu dutenez.
Santanderreko El Bocal pasabideko gertakariaren instruktoreak 112 telefonoko kudeatzailea ikertuko du; izan ere, ezbeharra gertatu aurreko egunean, bizilagun batek pasabide horren egoeraren berri eman zion. Martxoaren 3an, sei gazte hil ziren eta zazpigarren neska bat zauritu zen pasabidea erorita.
112 telefonoaren kudeatzaileak ostegun honetan deklaratu du Santanderreko Auzitegian, 45 minutuz eta, horretan, lekuko izatetik ikertu gisara aldatu diote izaera prozesala.
Erabaki horren helburua da langile horri defentsarako eskubidea bermatzea, besteak beste, ez deklaratzea, bere burua errudun ez aitortzea eta letraduaren laguntza izan ahal izateko, iturri judizialek azaldu dutenez.
Kantabriako 112 zerbitzuko langile horrek bat egin du auzi honetan ikertutako beste hirurekin: Kosten Mugapeko bi funtzionario eta 112ko kudeatzaileak abisua eman zion udaltzaingoa.
Gertakariagatik auzia bideratzen ari den magistratuaren aurreko deklarazioen lehen eguna izan da ostiral honetakoa. Eta, horretan, gertaeren bezperan pasabidearen egoera salatu zuen bizilagunak, biktimak ikusi eta ezbeharraren berri eman zuten txirrindulariek eta pasabide horren egoera aspaldi salatu zuen beste herritar batek deklaratu dute lekuko gisa.
