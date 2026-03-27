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La ministra de Sanidad cree que el personal médico desconvocará la huelga después de Semana Santa

Mónica García ha señalado que el Ministerio de Sanidad ha cumplido con su parte de dialogar y consensuar. Por ello, cree que ahora "le toca a los sindicatos cumplir con su parte".
La ministra de Sanidad Monica Garcia
La ministra de Sanidad, Mónica García, hoy, al inicio de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Medikuek Aste Santuaren ondoren greba bertan behera utziko dutela uste du Osasun ministroak
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Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que el comité de huelga desconvoque los paros semanales en el Sistema de Salud después de Semana Santa.

"En la reunión de ayer con el comité huelga llegamos a puntos de encuentro, a puntos de consenso...Nos dijeron los sindicatos que después de Semana Santa tomarán la decisión de desconvocar la huelga", ha señalado la ministra antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud en el que abordará con las comunidades autónomas el Estatuto Marco. 

Mónica García ha señalado que "cualquier lógica" hace pensar que tras una reunión con el comité de huelga médico en la que el Ministerio ha cumplido con su parte de dialogar y consensuar "le toca a los sindicatos cumplir con su parte".

García ha recordado que también hubo sindicatos que le trasladaron ayer que tanto si mantiene el Estatuto Marco como si lo retira seguirían con la huelga, aunque García ha insistido en que confía en que tras las vacaciones de Semana Santa se desconvoque.

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