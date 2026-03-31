Las localidades guipuzcoanas de Lasarte, Tolosa, Zarautz y Zumarraga podrán vivir el próximo 18 de abril la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid a través de pantallas gigantes que se instalarán en 'fan zones'.



Estos municipios se suman a San Sebastián, que este lunes anunció que instalará una pantalla gigante en los jardines de Alderdi Eder, de la mano del Ayuntamiento y el club donostiarra, para aquellos aficionados que no puedan acudir a Sevilla



Los departamento forales de Cultura y Deportes, Sostenibilidad y Movilidad han colaborado en la organización de las fiestas en esas cuatro localidades "con el objetivo de acercar el ambiente de esta gran cita deportiva a distintos puntos del territorio y generar espacios de encuentro, celebración y convivencia en torno al fútbol", ha informado la Diputación en una nota.



El Departamento de Sostenibilidad aportará 'merchandising' para dinamizar la jornada, mientras que el de Movilidad reforzará los servicios de Lurraldebus en esas localidades para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse a disfrutar de las actividades "de forma cómoda, asequible, segura y sostenible".



"Queremos que la final no se quede solo en quienes puedan desplazarse al estadio o a la ciudad en la que se dispute, sino que toda Gipuzkoa tenga la oportunidad de sentirla, celebrarla y vivirla colectivamente", ha destacado la diputada foral de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez.

La programación prevista combinará animación de calle y actividades para todos los públicos con la retransmisión en directo del partido en las pantallas de las 'fan zones', donde habrá música, hinchables y varias sorpresas pensadas para el disfrute de familias, cuadrillas y aficionados.