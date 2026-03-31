Pantallas gigantes y ‘fan zones’ en Zarautz, Zumarraga, Tolosa y Lasarte para seguir la final de Copa
La Diputación de Gipuzkoa organizará diferentes actividades en esos cuatro municipios "con el objetivo de acercar el ambiente de esta gran cita deportiva a distintos puntos del territorio".
Las localidades guipuzcoanas de Lasarte, Tolosa, Zarautz y Zumarraga podrán vivir el próximo 18 de abril la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid a través de pantallas gigantes que se instalarán en 'fan zones'.
Estos municipios se suman a San Sebastián, que este lunes anunció que instalará una pantalla gigante en los jardines de Alderdi Eder, de la mano del Ayuntamiento y el club donostiarra, para aquellos aficionados que no puedan acudir a Sevilla
Los departamento forales de Cultura y Deportes, Sostenibilidad y Movilidad han colaborado en la organización de las fiestas en esas cuatro localidades "con el objetivo de acercar el ambiente de esta gran cita deportiva a distintos puntos del territorio y generar espacios de encuentro, celebración y convivencia en torno al fútbol", ha informado la Diputación en una nota.
El Departamento de Sostenibilidad aportará 'merchandising' para dinamizar la jornada, mientras que el de Movilidad reforzará los servicios de Lurraldebus en esas localidades para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse a disfrutar de las actividades "de forma cómoda, asequible, segura y sostenible".
"Queremos que la final no se quede solo en quienes puedan desplazarse al estadio o a la ciudad en la que se dispute, sino que toda Gipuzkoa tenga la oportunidad de sentirla, celebrarla y vivirla colectivamente", ha destacado la diputada foral de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez.
La programación prevista combinará animación de calle y actividades para todos los públicos con la retransmisión en directo del partido en las pantallas de las 'fan zones', donde habrá música, hinchables y varias sorpresas pensadas para el disfrute de familias, cuadrillas y aficionados.
Te puede interesar
El obispo de Vitoria-Gasteiz acusa al Gobierno español de poner el foco de los abusos sexuales a menores "solo en la Iglesia"
El obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde, ha calificado de "claramente injusto" que el Gobierno de España "siga poniendo el foco solo en la Iglesia" a la hora de abordar la reparación de las víctimas de abusos sexuales, y ha mostrado su confianza en que el acuerdo alcanzado en torno a este asunto entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Ejecutivo español sirva para que "otros también cumplan con la tarea" de hacer frente a este problema.
En el plazo de veinte años la población total aumentará en unos 77 000 habitantes en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Si bien de aquí a 2045 el saldo vegetativo será negativo, la migración y la recuperación de la natalidad traerán consigo un aumento de la población, especialmente hasta 2035.
Muere un vecino de Pamplona en un accidente de tráfico en Allín
El fallecido, de 62 años, era el único ocupante del vehículo, que cayó por un talud.
La identidad sexual y de género lideran las consultas del servicio vasco de atención a personas LGTBIQ+
Berdindu realizó casi 600 atenciones en 2025 y más acompañamiento a las familias.
Exigen a EITB que rectifique su decisión de cerrar ETB3: "El daño al euskera puede ser irreversible"
"Consciente del debate" que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, la dirección de EITB ha anunciado que se reunirá próximamente con agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para "explicar su estrategia de servicio público" y "con un espíritu abierto".
Euskadi aspira a ser un referente mundial en nanomedicina gracias a la producción de hidrogeles inteligentes
En el ámbito biosanitario, Euskadi quiere ser un referente en Europa y en el Mundo. Para ello, la empresa I+MED del Parque Tecnológico de Álava está desarrollando un hidrogel inteligente, proyecto en el que el Gobierno Vasco invertirá 72 millones de euros.
Ane Elordi: "Los autores de los mensajes no los elegimos según a quién votan, sino por el trabajo que hacen a favor del euskera"
En respuesta a las declaraciones de Aitor Esteban, la coordinadora de la Korrika ha destacado que han querido mostrar la diversidad, eligiendo a personas de todos los territorios y de diferentes procedencias, "con independencia de que el euskera sea o no su lengua materna".
Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo
Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".
AEK destaca que Euskal Herria ha demostrado "de forma masiva" que "somos euskera"
Ane Elordi ha destacado que la edición 24 ha sido "la Korrika del Renacimiento" ha sido "la primera chispa para un nuevo renacimiento", y así lo han querido plasmar dejando el mensaje en manos de siete jóvenes.