Zaleentzako guneak jarriko dituzte Zarautzen, Zumarragan, Tolosan eta Lasarten, Kopako finala jarraitzeko

Gipuzkoako Aldundiak hainbat ekintza antolatu ditu lau herriotan apirilaren 18rako, Sevillara joango ez diren herritarrek finaleko giroa bizi dezaten.

Reala gola Kopa, Anoetan
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lasarten, Tolosan, Zarautzen eta Zumarragan 'fan zone'-ak jarriko dituzte apirilaren 18an, Realaren eta Atletico Madrilen arteko Errege Kopako finala pantaila handien bidez jarraitu ahal izateko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimena da, finalaren giroa lurraldeko hainbat lekutara zabaltzeko helburuarekin. Ohar batean, foru erakundeak jakinarazi du Kultura eta Kirol, Jasangarritasun eta Mugikortasun departamenduek elkarlanean antolatuko dituztela ekitaldiak. 

Besteak beste, Mugikortasun sailak Lurraldebusen zerbitzua indartuko du, herri horietarako joan-etorriak errazteko inguruko udalerrietako bizilagunei. 

Goizane Alvarez Kultura eta Kirol diputatuaren hitzetan, Sevillara joango ez direnek finala jarraitzea eta gozatzea nahi dute. "Gipuzkoa osoak aukera izatea nahi dugu, elkarrekin ospatzeko", erantsi du. 

Pantaila handiak jartzeaz gain, adin guztietarako ekintzak uztartuko dituen programazio zabala antolatu dute.  

Donostian ere, hango Udalak eta Realak elkarlanean, zaleentzako gunea jarriko dute Alderdi Ederreko lorategian.

