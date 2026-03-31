Siete personas resultan heridas en un incendio en un bloque de viviendas en Lodosa
Una de las víctimas tiene quemaduras graves, y se prevé su traslado al Hospital de Cruces, en Bizkaia. Seis familias han tenido que ser desalojadas y pasarán la noche en casa de conocidos y familiares e incluso en un hostal del pueblo. El Ayuntamiento trabaja en reubicar a estas personas.
Siete personas han sido trasladadas a centros hospitalarios este martes tras sufrir inhalación de humo y quemaduras de diversa consideración en el incendio de una vivienda en la localidad navarra de Lodosa.
Una mujer de 77 años ha sido trasladada por el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con quemaduras de carácter grave en extremidades y cara. Se prevé que sea posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo.
Las otras seis personas han sido trasladadas al Hospital García Orcoyen de Estella. Se trata de cuatro mujeres; una de 27 años, trasladada en ambulancia medicalizada, y que ha quedado ingresada con inhalación de humo con pronóstico reservado, y otras tres de 66, 43 y 52 años, trasladadas por ambulancias de soporte vital básico por inhalación de humo con pronóstico leve.
Además, dos menores han sido trasladados, también al Hospital García Orcoyen de Estella. Se trata de una niña de 7 años y un niño de 3 años, ambos con inhalación de humo de carácter leve.
El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16:44 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Lodosa y Peralta, cuatro ambulancias de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Local, la Policía Foral y de la Guardia Civil.
El incendio se ha iniciado en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de tres alturas de la calle el Aire, en Lodosa, y ha producido abundante humo y graves daños, tanto en la vivienda en la que se ha iniciado, como en la vivienda contigua. La vivienda de la planta superior también ha sido afectada, aunque en menor medida.
El fuego ha sido extinguido aproximadamente a las 18:50 horas y, posteriormente, los bomberos han realizado labores de refresco y ventilación en todas las viviendas del edificio. Por el momento, el edificio ha quedado precintado y los inquilinos evacuados están siendo realojados por el Ayuntamiento de Lodosa.
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Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".