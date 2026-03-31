Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zazpi pertsona zauritu dira Lodosako etxebizitza-bloke batean izandako sutean

Biktimetako batek erredura larriak ditu, eta Gurutzetako Ospitalera eramatea aurreikusten dute. Sei familia etxetik atera behar izan dituzte eta gaua ezagunen eta senideen etxean igaroko dute, baita herriko ostatu batean ere.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zazpi pertsona ospitalera eraman dituzte astearte honetan, Lodosako (Nafarroa) etxebizitza batean piztutako sutean kea arnastuta eta erredurekin.

77 urteko emakume bat helikopteroz eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, Iruñean, gorputzean eta aurpegian erredura larriak zituela. Ondoren, Barakaldoko Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eramatea aurreikusten da.

Beste sei pertsonak Lizarrako Garcia Orcoyen ospitalera eraman dituzte. Lau emakume dira: 27 urteko emakume bat anbulantzia medikalizatuan eraman dute, kea arnasteagatik; 66, 43 eta 52 urteko beste hiru, berriz, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzietan eraman dituzte, kea arnasteagatik ere.

Gainera, 7 urteko neska bat eta 3 urteko mutil bat ere Lizarrako Garcia Orcoyen ospitalera eraman dituzte, kea arnastu dutelako hauek ere.

SOS Nafarroa 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak 16:44an jaso du ezbeharraren berri, eta Lodosako eta Azkoiengo parkeetako suhiltzaileak, oinarrizko bizi-euskarriko lau anbulantzia, bizi-euskarri aurreratuko bi anbulantzia (medikalizatuak), helikoptero medikalizatu bat eta Udaltzaingoaren, Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira.

Sutea Lodosako El Aire kaleko hiru solairuko eraikin bateko bigarren solairuko etxebizitza batean hasi da, eta ke ugari eta kalte larriak eragin ditu.

Sua 18:50ean itzali dute, eta, ondoren, suhiltzaileek freskatze- eta aireztatze-lanak egin dituzte eraikineko etxebizitza guztietan. Oraingoz, eraikina zigilatuta geratu da eta ebakuatutako bizilagunak Lodosako Udalak birkokatuko ditu.

Suteak Lodosa Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Adingabeei egindako sexu-abusuen kontuan fokua "Elizan soilik" jartzea leporatu dio Gasteizko gotzainak Espainiako Gobernuari

Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainaren arabera, "erabat bidegabea da" Espainiako Gobernuak sexu-abusuen biktimen erreparazioaren kontuan "fokua Elizan soilik jartzea", eta espero du Espainiako Gotzainen Biltzarrak (EGB) eta Espainiako Gobernuak gaiaren inguruan lortutako akordioak balio dezala "beste batzuek ere euren lana" egin dezaten arazoari aurre egiteko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X