Quedan en libertad los siete jóvenes detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria-Gasteiz
Los siete detenidos, dos de ellos el pasado sábado y los otros cinco el jueves, relacionados con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz, han sido puestos en libertad, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo.
La víctima tuvo que ser evacuada al Hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración, y la Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar en Murgia con el vehículo en el que iban cinco presuntos agresores, que fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.
Posteriormente, el sábado detuvo en Bilbao a otros dos jóvenes de las mismas edades comprendidas entre los 19 y los 21 años.
Tras pasar a disposición judicial, todos han quedado en libertad, los dos últimos durante el domingo, han indicado las mismas fuentes.
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Pasan a disposición judicial los siete jóvenes detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria-Gasteiz
Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la investigación continúa abierta.
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