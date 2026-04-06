Tres personas heridas y la carretera cortada en Artatza, a la altura de Berango, tras colisionar cuatro turismos
Los heridos han sido trasladados al hospital de Cruces. En el lugar del accidente se están registrando retenciones.
La carretera BI-637 permanece cortada en Berango, en ambos sentidos, tras una colisión entre cuatro turismos.
En el accidente ha tenido lugar a las 11:45 horas, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital de Cruces.
El choque que ha ocurrido en sentido Sopela, ha provocado retenciones de unos dos kilómetros a la altura de Berango, según ha informado el Departamento de Seguridad.
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