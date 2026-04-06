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Tres personas heridas y la carretera cortada en Artatza, a la altura de Berango, tras colisionar cuatro turismos

Los heridos han sido trasladados al hospital de Cruces. En el lugar del accidente se están registrando retenciones. 

Euskaraz irakurri: Hiru pertsona zauritu dira eta errepidea itxita dago Artatzan, Berango parean, lau autok elkar jo ostean
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EITB

Última actualización

La carretera BI-637 permanece cortada en Berango, en ambos sentidos, tras una colisión entre cuatro turismos. 

En el accidente ha tenido lugar a las 11:45 horas, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital de Cruces. 

El choque que ha ocurrido en sentido Sopela, ha provocado retenciones de unos dos kilómetros a la altura de Berango, según ha informado el Departamento de Seguridad.

 

Accidentes de Tráfico Sopela Berango Sociedad

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