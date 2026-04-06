La carretera BI-637 permanece cortada en Berango, en ambos sentidos, tras una colisión entre cuatro turismos.

En el accidente ha tenido lugar a las 11:45 horas, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital de Cruces.

El choque que ha ocurrido en sentido Sopela, ha provocado retenciones de unos dos kilómetros a la altura de Berango, según ha informado el Departamento de Seguridad.