Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru pertsona zauritu dira eta errepidea itxita dago Artatzan, lau autok elkar jo ostean

Zauritutako lagunak Gurutzetako ospitalera eraman dituzte, eta auto-ilarak daude istripua gertatu den lekuan.
EITB

Azken eguneratzea

BI-637 errepidea bi noranzkoetan itxi dute gaur goizean, lau autok elkar jo ostean. 11:45ean jazo den istripu horretan, hiru pertsona zauritu dira, eta Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. 

Ezbeharraren ondorioz, bi kilometro inguruko auto-ilarak sortu dira Berango parean.

Istripua Sopelarako noranzkoan gertatu da, Segurtasun Sailak orain.eus-i jakinarazi dionez.

Trafiko Istripuak Sopela Berango Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X