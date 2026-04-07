Desarticulada una ruta de tráfico de drogas desde Bizkaia hacia Navarra: 4 detenidos y más de 22 kilos de speed incautados
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras descubrir a un hombre cuando transportaba desde Bizkaia speed, hachís y cocaína hasta Mendigorria (Navarra). Con esta intervención "se ha eliminado una de las rutas de entrada regular de diferentes tipos de drogas en Navarra procedente de Bizkaia", ha destacado la Guardia Civil.
La droga se distribuía desde una vivienda unifamiliar del barrio de Nocedal, situado en Ortuella (Bizkaia) y un hombre de 76 años era el encargado del transporte entre Bizkaia y Navarra.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota, efectivos de ese Cuerpo interceptaron una entrega de droga en Mendigorría (Navarra) y procedieron a la detención de dos hombres, retirando del mercado ilegal retirando del mercado ilegal 1 kilo de speed, 1 kilo de hachis y 100 gramos de cocaína.
Los investigadores descubrieron al hombre de 76 años saliendo de esa vivienda con una bolsa y, ante la posibilidad de que pudiera contener droga, le siguieron y comprobaron cómo entregaba esa bolsa llena de droga a otro hombre con el que se había citado en Mendigorría.
La investigación, que se ha prolongado durante meses, ha conllevado también la detención de una pareja que reside en la vivienda unifamiliar del barrio de Nocedal de Ortuella, donde almacenaban gran cantidad de droga. En el registro domiciliario la Guardia Civil incautó 22 kilos de speed, 2,5 kilos de cocaína, 3 kilos de hachis así como 75 gramos de marihuana y 25 gramos de 'cocaína rosa' o tusi.
Además, se han puesto a disposición judicial tres vehículos, varios terminales móviles y 38 600 euros en metálico.
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