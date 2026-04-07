DROGA TRAFIKOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaitik Nafarroara droga eramaten zuen gaizkile sare bat desegin dute: lau lagun atxilotu eta 22 kilo speed atzeman dituzte

Ortuellako etxebizitza batetik Nafarroara banatzen zen, eta droga 76 urteko gizon batek garraiatzen zuen. 

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu ditu eta Bizkaitik Nafarroara droga garraiatzen zuen sare bat desegin du. Guardia Zibilaren arabera, "Biboteak" izena jarri dioten operazioari esker droga trafikoaren bideetako bat ezabatu dute. 

Droga Ortuellako (Bizkaia) Nocedal auzoko etxebizitza batetik Nafarroara banatzen zen, eta droga 76 urteko gizon batek garraiatzen zuen. 

Guardia Zibilak ohar bidez jakinarazi duenez, Bizkaitik Nafarroara egindako droga banaketa baten lekuko izan ziren Mendigorrian (Nafarroa), eta bi gizon atxilotu zituzten. Atxiloketaren unean speed kilo bat, haxix kilo bat eta 100 gramo kokaina atzeman zizkieten. 

Ikertzaileek 76 urteko gizona Ortuellako etxebizitza horretatik ateratzen harrapatu zuten, eta, eskuan zeraman poltsan droga eduki zezakeelakoan, gizona jarraitzeari ekin zioten. Bizkaitik Mendigorriara egindako bidaian jarraitu eta poltsa beste gizon bati eman ziola ikusi zuten. 

Operazioaren baitan, droga gordetzen zen Ortuellako etxebizitza horretan bizi zen bikotea atxilotu zuten. Guardia Zibilak Nocedal auzoko etxe horretan egindako miaketan 22 kilo speed, 2,5 kilo kokaina, 3 kilo haxix, 75 gramo marihuana eta 25 gramo kokaina arrosa (tusia) konfiskatu zituzten. 

Drogaz gain, hiru ibilgailu, hainbat telefono eta 38.600 euro (eskudirutan) konfiskatu zituzten. 

Bizkaia Drogak Eguneko Titularrak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV1775. BILBAO, 07/04/2026.- La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, (c) el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta (d) y el director de infancia, adolencencia y familia Gorka Oraá presentan este martes las líneas generales del 'Día sin móvil: un reto para estar más cerca', que se celebrará el próximo 18 de abril en las tres capitales vascas. Observatorio Vasco de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugikorrak alboratu eta familiaz gozatzeko gonbita, apirilaren 18an, EAEko hiriburuetan

Eusko Jaurlaritzak antolatuta, Familian Mugikorrik Gabeko Eguna ospatuko dute Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Familietan teknologiaren erabilera kontzienteagoa sustatzea du helburu egitasmoak. “Ongizate emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki” gisa aurkeztu du Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak.

Detenido un hombre en Berriz tras apuñalar a su mujer, herida de gravedad
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazioa deitu dute arratsalderako Berrizen, asteleheneko eraso matxista larria salatzeko

48 urteko gizonezkoa emaztea hiltzen saiatu zen Berrizen, eta emakumea helikopteroz eraman zuten Gurutzetako Ospitalera. Atxilotuak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain. Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko. Apirilaren 1ean bikotekideak hil omen zuen, Basaurin, baina berangoztarra zen. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X