Detenidos dos hombres de 25 y 28 años en Vitoria Gasteiz acusados de agredir a sus respectivas pareja y expareja
Dos jóvenes de 25 y 28 años han sido detenidos por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz por presuntamente agredir a sus respectivas pareja y expareja de manera habitual.
El primer arresto tuvo lugar el pasado jueves. A las siete de la mañana una patrulla se dirigió a la Plaza de San Antón porque se estaba produciendo una discusión entre varias personas.
Los agentes vieron al llegar a un hombre y una mujer discutir acaloradamente y cómo este al detectar la presencia policial se alejaba del lugar, aunque fue interceptado.
Los policías comprobaron que la mujer había sido agredida presuntamente por el joven, que resultó ser su expareja, y que no era la primera vez que ocurría, por lo que fue detenido.
La segunda detención se produjo a las tres de la mañana del viernes, según ha informado este martes la Policía Local.
Una patrulla fue requerida por un ciudadano que iba en compañía de una pareja y les indicó que el otro hombre había agredido a la mujer.
El demandante explicó que había recibido una llamada de la mujer instantes antes para contarle que su pareja la estaba agrediendo. Por ello el joven de 28 años fue arrestado.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
El 18 de abril, día para desconectarse del móvil y disfrutar de la familia
Organizado por el Gobierno Vasco, Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz celebrarán el Día sin Móvil en la Familia, un proyecto que busca fomentar un uso más consciente de la tecnología en las familias y que ha sido presentado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, como "un pequeño gesto para preservar el bienestar emocional y recuperar el valor del tiempo compartido".
Martínez anima a cuidarse porque el 50 % de los factores que afectan a la salud son hábitos
El consejero anima a hacer ejercicio, cuidar la alimentación y reducir el consumo de alcohol y cannabis, con motivo del l Día Mundial de la Salud.
Desarticulada una ruta de tráfico de drogas desde Bizkaia hacia Navarra: 4 detenidos y más de 22 kilos de speed incautados
La droga se distribuía desde una vivienda unifamiliar de Ortuella hacia Navarra, y el encargado del transporte era un veterano delincuente de 76 años.
Manifestación de repulsa esta tarde en Berriz por el intento de homicidio machista de este lunes
La mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces tras ser apuñalada presuntamente por su pareja, que fue detenido por un presunto intento de homicidio. Además, el Ayuntamiento de Berango ha convocado otra concentración en la localidad para condenar el crimen machista de Amaia del pasado 1 de abril. La mujer vivía en Basauri, pero era natural de Berango.
Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo en garajes y trasteros de Gipuzkoa
La Ertzaintza ha hecho un llamamiento a todas las personas que hayan sido víctimas de estos robos para que pasen por la comisaría de Beasain con el fin de recuperar los objetos sustraídos.
Lunes de Pascua veraniego con temperaturas rozando los 30 grados
Playas y calles a rebosar. Es la imagen de este Lunes de Pascua, que cierra una Semana Santa con una ocupación hotelera del 80-90 % en la Comunidad Autónoma Vasca.
Vitoria-Gasteiz tendrá conexión directa con Gran Canaria desde el 15 de junio hasta finales de septiembre
Tras haber logrado la adjudicación de la sociedad VIA, la aerolínea Binter operará los lunes y jueves. Esta ruta permitirá enlazar con los otros aeropuertos del archipiélago canario, así como como con otros aeropuertos de islas portuguesas y del África occidental.
Tres personas han resultado heridas en un accidente entre cuatro vehículos ocurrido en Berango
Las personas heridas han sido trasladadas al hospital de Cruces. En el lugar del accidente se han registrando retenciones, pero para las 14:00 horas la circulación ha vuelto a la normalidad.
Detenido un hombre en Berriz tras apuñalar a su mujer, herida de gravedad
Para denunciar la agresión, el Movimiento Feminista de Berriz ha convocado una manifestación ruidosa para mañana, martes. La protesta partirá a las 18:30 horas desde el Ayuntamiento .