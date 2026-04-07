VIOLENCIA MACHISTA
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Detenidos dos hombres de 25 y 28 años en Vitoria Gasteiz acusados de agredir a sus respectivas pareja y expareja

El primer arresto tuvo lugar el pasado jueves y la segunda detención se produjo el viernes, según ha informado este martes la Policía Local.
Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Dos agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: 25 eta 28 urteko bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideari eta bikotekide ohiari eraso egitea egotzita
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Agencias | EITB

Última actualización

Dos jóvenes de 25 y 28 años han sido detenidos por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz por presuntamente agredir a sus respectivas pareja y expareja de manera habitual.

El primer arresto tuvo lugar el pasado jueves. A las siete de la mañana una patrulla se dirigió a la Plaza de San Antón porque se estaba produciendo una discusión entre varias personas.

Los agentes vieron al llegar a un hombre y una mujer discutir acaloradamente y cómo este al detectar la presencia policial se alejaba del lugar, aunque fue interceptado.

Los policías comprobaron que la mujer había sido agredida presuntamente por el joven, que resultó ser su expareja, y que no era la primera vez que ocurría, por lo que fue detenido.

La segunda detención se produjo a las tres de la mañana del viernes, según ha informado este martes la Policía Local.

Una patrulla fue requerida por un ciudadano que iba en compañía de una pareja y les indicó que el otro hombre había agredido a la mujer.

El demandante explicó que había recibido una llamada de la mujer instantes antes para contarle que su pareja la estaba agrediendo. Por ello el joven de 28 años fue arrestado.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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