INDARKERIA MATXISTA
25 eta 28 urteko bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideari eta bikotekide ohiari eraso egitea egotzita

Gasteizko Udaltzaingoak pasa den ostegunean eta ostiralean egin zituen atxiloketak, astearte honetan jakitera eman duenez.

Bi udaltzain Gasteizen. Artxiboko argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Gasteizko Udaltzaingoak 25 eta 28 urteko bi gizon atxilotu ditu, hurrenez hurren, bikotekidea eta bikotekide ohia jotzea leporatuta. 

Lehenengo atxiloketa pasa den ostegunean izan zen. Goizeko zazpietan patruila bat San Anton plazara joan zen, hainbat pertsonaren artean eztabaida bat gertatzen ari zelako.

Agenteak iritsi zirenean gizon bat eta emakume bat eztabaidatzen ari ziren, eta gizona bertatik ihes egiten ahalegindu bazen ere, udaltzainek geldiarazi egin zuten. 

Udaltzainek egiaztatu ahal izan zutenez, ustez gizonak emakumeari eraso egin zion eta horregatik atxilotu egin zuten. Gainera, ez omen zen eraso egiten zion lehen aldia. 

Bigarren atxiloketa ostiral goizaldean gertatu zen. 

Herritar batek Udaltzaingoaren esku hartzea eskatu zuen gizon batek emakume bati eraso egin ziola ohartaraziz. 

Salatzailearen arabera, emakumek dei egin zion bere bikotekidea eraso egiten ari zitzaiola esateko. Hori dela eta, 28 urteko gizona atxilotu egin zuten.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Eguneko Titularrak Indarkeria matxista Gasteiz Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

