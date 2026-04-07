Día Mundial de la Salud
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Martínez anima a cuidarse porque el 50 % de los factores que afectan a la salud son hábitos

El consejero anima a hacer ejercicio, cuidar la alimentación y reducir el consumo de alcohol y cannabis, con motivo del l Día Mundial de la Salud.
GRAFCAV9155. VITORIA, 28/01/2026.- El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles tras la visita al Centro de Salud Agurain Salvatierra en Vitoria en la que, sobre la administración de vacunas caducadas, ha admitido que han fallado varios controles: los del almacén distribuidor y el personal de los centros de salud que recibieron las vacunas así como el personal de enfermería que las administró y que se está investigando. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha insistido hoy el consejero, no conlleva afección en la salud ni efecto adverso, aunque los afectados deberán volver a vacunarse. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente". EFE/Adrián Ruiz-Hierro

El consejero de Salud, Alberto Martínez, en una foto de archivo. Foto: EFE

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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha destacado que el 50 % de los factores que influyen en la salud dependen de los hábitos de vida, por lo que ha instado a la ciudadanía a cuidarse y apostar por la prevención.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, Martínez ha mantenido una conversación con Miren Bilbao, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Álava, en la que ambos han coincidido en la importancia de promover estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y los resultados en salud.

El consejero ha recordado que el sistema sanitario influye en torno a un 10 % en la salud, mientras que la genética y el entorno socioeconómico representan un 20 % cada uno. El resto depende de factores como la alimentación, la actividad física, las relaciones sociales o el consumo de sustancias.

En este sentido, ha animado a la población a mantenerse activa, seguir una dieta equilibrada, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol, además de alertar del aumento del consumo de cannabis. “Cuidarnos hoy es un ejercicio de responsabilidad para vivir más y con mejor calidad de vida”, ha subrayado.

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