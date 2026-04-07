Martínez anima a cuidarse porque el 50 % de los factores que afectan a la salud son hábitos

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha destacado que el 50 % de los factores que influyen en la salud dependen de los hábitos de vida, por lo que ha instado a la ciudadanía a cuidarse y apostar por la prevención.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, Martínez ha mantenido una conversación con Miren Bilbao, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Álava, en la que ambos han coincidido en la importancia de promover estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y los resultados en salud.

El consejero ha recordado que el sistema sanitario influye en torno a un 10 % en la salud, mientras que la genética y el entorno socioeconómico representan un 20 % cada uno. El resto depende de factores como la alimentación, la actividad física, las relaciones sociales o el consumo de sustancias.

En este sentido, ha animado a la población a mantenerse activa, seguir una dieta equilibrada, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol, además de alertar del aumento del consumo de cannabis. “Cuidarnos hoy es un ejercicio de responsabilidad para vivir más y con mejor calidad de vida”, ha subrayado.