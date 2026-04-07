Osasunaren Munduko Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martinezek esan du garrantzi handikoa dela ohitura osasungarriak izatea, osasunari eragiten dioten faktoreen % 50 baitira

Osasun sailburuak ariketa fisikoa egitera, elikadura zaintzera eta alkohol eta kalamu kontsumoa murriztera animatu ditu herritarrak, Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta.

GRAFCAV9155. VITORIA, 28/01/2026.- El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles tras la visita al Centro de Salud Agurain Salvatierra en Vitoria en la que, sobre la administración de vacunas caducadas, ha admitido que han fallado varios controles: los del almacén distribuidor y el personal de los centros de salud que recibieron las vacunas así como el personal de enfermería que las administró y que se está investigando. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha insistido hoy el consejero, no conlleva afección en la salud ni efecto adverso, aunque los afectados deberán volver a vacunarse. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente". EFE/Adrián Ruiz-Hierro

Alberto Martinez Osasun sailburua, artxiboko argazki batean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Alberto Martínezek nabarmendu du osasunean eragiten duten faktoreen % 50 bizi-ohituren mende daudela, eta, beraz, nork bere burua zaintzeko eta prebentzioaren alde egiteko eskatu die herritarrei.

Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta, Martinezek Miren Bilbao Arabako Minbiziaren Aurkako Elkartearen presidentearekin hitz egin du, eta biek adierazi dute bizi-kalitatea eta osasuna hobetzeko bizimodu osasungarriak sustatzea funtsezkoa dela.

Sailburuak gogorarazi du osasungintza-sistemak % 10 inguruko eragina duela osasunean, eta genetikak eta ingurune sozioekonomikoak, berriz, % 20koa. Gainontzekoa, elikadura, jarduera fisikoa, harreman sozialak eta substantzien kontsumoaren menpe dago, besteak beste.

Ildo horretan, herritarrak animatu ditu aktibo egotera, dieta orekatua egitera, tabakoa saihestera eta alkohola neurriz kontsumitzera, kalamuaren kontsumoaren igoeraz ohartarazteaz gain. “Gaur egun, geure burua zaintzea erantzukizun ariketa da, gehiago eta bizi kalitate hobearekin bizitzeko”, azpimarratu du.

Osasuna Eusko Jaurlaritza Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X