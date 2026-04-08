El detenido por apuñalar a su pareja en Berriz sigue en comisaría a la espera de pasar ante el juez

El hombre detenido en Berriz por un presunto intento de homicidio a su pareja prosigue este miércoles en dependencias policiales a la espera de pasar ante el juez, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El presunto autor, de 48 años, fue detenido el pasado lunes tras apuñalar repetidamente a su pareja, una mujer de 38 años, que quedó herida de gravedad. La agresión tuvo lugar en el domicilio familiar y en presencia de sus cuatro hijos.

Los hijos de la pareja y un vecino intervinieron, lo que resultó clave para frenar el ataque, tras el cual la víctima fue atendida de urgencia y trasladada en helicóptero al hospital de Cruces. Además, una hija de 15 años sufrió heridas leves al intentar defender a su madre.

Manifestación en repulsa

Bajo el lema “Erasoen aurrean, autodefentsa feminista”, este martes centenares de personas salían a las calles en Berriz para condenar el intento de asesesinato machista ocurrido en el municipio vizcaíno. La movilización, convocada por el Movimiento Feminista, contó también con la adhesión de Emakunde.

El presunto autor continúa en dependencias policiales y aún no ha pasado a disposición judicial, mientras que la víctima, permanece ingresada en la UCI.

