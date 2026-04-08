Pide ayuda policial con el candado de la bici y le arrestan por saltarse un alejamiento

Un joven de 25 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz cuando los agentes que acudieron para ayudarle a abrir el candado de su bicicleta comprobaron que se había saltado una orden judicial de alejamiento.



Los hechos ocurrieron minutos después de las cuatro de la tarde de este martes en el centro de la capital alavesa cuando una patrulla fue requerida por un joven para que le ayudaran a abrir el candado de su bicicleta.



Los agentes identificaron al ciudadano para poder cerciorarse de la titularidad de la bici. En ese momento comprobaron que tenía una orden de prohibición de otra persona y de un lugar, que estaban muy próximos, por lo que fue detenido por quebrantamiento de la medida de protección.