El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como "anomalía" la situación judicial y política creada en torno al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo. Opina que Sánchez se encuentra en una situación "muy delicada y crítica", le ha recomendado "dar la cara y ofrecer las explicaciones oportunas," en la comparecencia que tiene el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, le ha pedido que "dé un sentido y un orden a la legislatura en los meses que quedan", y cree que, de lo contrario, "corre el riesgo de que la legislatura entre en una descomposición desordenada y caótica".

El lehendakari ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Euskal Telebista a mitad de mandato. Desde el jardín de Ajuria Enea, Pradales ha hablado de lo que su Gobierno ha logrado hasta ahora y de lo que está por hacer en los grandes temas que preocupan a la sociedad vasca, como la vivienda, Osakidetza y el sistema sanitario, la situación del Gobierno de Sánchez o la economía.

En cuanto a las cuestiones judiciales que salpican el entorno de Sánchez, Pradales se ha mostrado prudente y ha evitado calificar de lawfare las investigaciones sobre el PSOE. En su opinión, "la casuística es muy diversa" y "hay cuestiones que tienen una pinta horrorosa", ha dicho.

No obstante, ha destacado que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, "no está sometido a los contrapesos y los controles, y hay que someterlo a controles, es una cuestión de cultura democrática".