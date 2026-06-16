Lehendakari: "Sánchez tiene que ser ejemplar y dar las explicaciones oportunas"
EITB entrevista al lehendakari Imanol Pradales en la mitad de su mandato desde el jardín de Ajuria Enea sobre los temas que preocupan a la ciudadanía. En su opinión, "Sanchez debe dar un sentido a la legislatura", con temas como el traspaso de competencias. En ese sentido, ha adelantado que el lunes, 22 de junio, se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como "anomalía" la situación judicial y política creada en torno al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo. Opina que Sánchez se encuentra en una situación "muy delicada y crítica", le ha recomendado "dar la cara y ofrecer las explicaciones oportunas," en la comparecencia que tiene el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, le ha pedido que "dé un sentido y un orden a la legislatura en los meses que quedan", y cree que, de lo contrario, "corre el riesgo de que la legislatura entre en una descomposición desordenada y caótica".
El lehendakari ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Euskal Telebista a mitad de mandato. Desde el jardín de Ajuria Enea, Pradales ha hablado de lo que su Gobierno ha logrado hasta ahora y de lo que está por hacer en los grandes temas que preocupan a la sociedad vasca, como la vivienda, Osakidetza y el sistema sanitario, la situación del Gobierno de Sánchez o la economía.
En cuanto a las cuestiones judiciales que salpican el entorno de Sánchez, Pradales se ha mostrado prudente y ha evitado calificar de lawfare las investigaciones sobre el PSOE. En su opinión, "la casuística es muy diversa" y "hay cuestiones que tienen una pinta horrorosa", ha dicho.
No obstante, ha destacado que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, "no está sometido a los contrapesos y los controles, y hay que someterlo a controles, es una cuestión de cultura democrática".
El lehendakari alerta de que el poder judicial “no está sometido a contrapesos y controles”
Pide poner el foco en las transferencias
El Gobierno Vasco y el Gobierno de España se reunirán varias veces durante las próximas semanas para negociar las el traspaso de las competencias pendientes. De hecho, el lehendakari ha adelantado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá el próximo lunes, 22 de junio, y que, "si todo va bien", los dos mandatarios se reunirán en la comisión bilateral a finales de julio.
En este sentido, ha pedido al Gobierno español que "sitúe el foco en esto, no solo en los casos judiciales", y ha advertido "que es importante, con la vista puesta en la legislatura española, que se celebre esa comisión bilateral en julio".
Las diferencias más notables que ha habido estas últimas semanas entre el Gobierno Vasco y el español han estado relacionadas con la huelga de médicos. En opinión del lehendakari, esta conflicto laboral "ha echado por tierra muchos avances conseguidos en Osakidetza". La ministra Mónica García "se ha quedado sola" en el conflicto y "no es capaz de resolverlo", añade.
Pradales cree que ha llegado el momento de retirar el Estatuto Marco y "empezar de cero una negociación, crear un grupo de expertos, acompañada por las comunidades autónomas, que tenemos la capacidad de gestión de la política", y se ha mostrado dispuesto "a apoyar una negociación en ese sentido".
En cuanto a la vivienda, la principal preocupación de la sociedad vasca según el Sociómetro, Pradales ha reconocido que las medidas puestas en marcha en los dos últimos años "no van a dar resultado mañana", sino que "necesitan cierto tiempo".
También ha anunciado nuevas baterías de medidas a aprobar en la segunda mitad de las legislatura, entre los que ha destacado el Fondo Social de Vivienda, un proyecto realizado desde el punto de vista público-privado para "poder poner 10 000 viviendas en construcción en los próximos tiempos", y otras actuaciones a incluir en los presupuestos de 2027.
Pradales: "La medidas de vivienda no van a dar resultado mañana, y seguiremos incorporando nuevas en 2027"
El lehendakari también se ha referido a EH Bildu. Según Pradales, las políticas que defendían hace dos años y las de ahora no son las mismas. Ha afirmado que durante la campaña electoral el PNV defendió promover tanto la construcción como el alquiler, mientras "había quien defendía solo la vía del alquiler social". "Hoy ha venido a ese terreno. Bienvenido sea, me parece bien", ha concluido.
Preocupación por enfrentamientos con la Ertzaintza
Con la llegada del verano y las fiestas de los pueblos, Imanol Pradales ha expresado su preocupación por "algunas actitudes y comportamientos" que otros años han dado pie a algunos incidentes. En concreto, se ha referido al "enfrentamiento que se está produciendo entre diferentes grupos dentro del mundo de la izquierda abertzale donde, a veces, lo más importante es buscar una especie de adversario o enemigo común, que casualmente suele ser la Ertzaintza". También ha alertado de otro tipo de altercados o "señalamientos, simplemente porque alguien es de una determinada ideología o representa un determinado partido político".
Ha instado a "estar preparados de una manera preventiva" y a decir "claramente" que "no queremos eso y no lo vamos a permitir".
Asimismo, ha asegurado que la Ertzaintza "es una de las instituciones mejor valoradas en este país", pero opina que ello "implica también una responsabilidad" por parte de los agentes, y les exige también "tener cierto autocontrol en las actuaciones".
Te puede interesar
El lehendakari alerta de que el poder judicial “no está sometido a contrapesos y controles”
Preguntado por si Pedro Sánchez está siendo víctima de lawfare, Imanol Pradales ha destacado la ausencia de controles sobre el poder judicial, lo que no quiere decir que exista una campaña contra el PSOE, ya que la casuística sobre los diferentes casos que le afectan “es muy diversa”.
Pradales: "La medidas de vivienda no van a dar resultado mañana, y seguiremos incorporando nuevas en 2027"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado que no hay una "varita mágica" para solucionar el problema de la vivienda, pero el Gobierno Vasco seguirá haciendo "todo lo posible", "revolucionando la política de vivienda en Euskadi", en la segunda mitad de legislatura.
La Mesa del Congreso no admite las enmiendas de Junts y el PP para pedir un adelanto de las elecciones
En una reunión telemática, los partidos que forman la mayoría de la Mesa alegan que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.
El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de atrasar su declaración por las joyas
La defensa de Zapatero pidió el aplazamiento después de que el juez instructor abriera una pieza separada por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.
Entrevista al lehendakari Imanol Pradales, esta noche, en ETB2
La entrevista se emitirá en directo, desde Ajuria Enea, a partir de las 21:30 horas. También se podrá seguir en Orain y en ETB On.
Será noticia: Entrevista al lehendakari Imanol Pradales en ETB, acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán y huelga del personal médico
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tras la comparecencia de Begoña Gómez, el juez Peinado tiene tres días para decidir sobre la apertura o no del juicio oral
Tanto la defensa como la Fiscalía han solicitado el archivo de la causa. Por su parte, las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír han solicitado varias medidas cautelares, como la retirada del pasaporte.
Entrevista al lehendakari Imanol Pradales
El 23,3% de la ciudadanía vasca estaría a favor de la independencia y un 69,9% del derecho a decidir, según Naziometroa
El respaldo a un estado vasco alcanzaría el 41,1%, mientras que se posicionan en contra el 27,7% de las personas encuestadas.