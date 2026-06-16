Lehendakaria: "Sanchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman behar ditu gardentasunez"
Euskal Telebistari elkarrizketa eman dio Imanol Pradales lehendariak, agintaldiaren erdira iritsi denean. Espainiako gobernuburuak "zentzu bat eman" behar dio legealdiaren azken txanpari, adibidez, transferentzien negoziazioan. Zentzu horretan, aurreratu du Transferentzien Batzorde Mistoa datorren astelehenean, ekainaren 22an, bilduko dela.
Imanol Pradales lehendakariaren aburuz, "oso larria" da Pedro Sanchez presidentearen eta Espainiako Gobernuaren inguruan sortutako auzi judizialek piztutako egoera politikoa. Lehendakariak uste du Espainiako gobernuburuak "zentzu bat eman" behar diola legealdiari. Horregatik, gonbita egin dio, "hauteskundeak iritsi arte bidea egin nahi badu", datorren astean Diputatuen Kongresuan daukan agerraldian, "gizalegez eta gardentasunez" aritu dadila, "orain arte eman ez dituen azalpenak emanez".
Euskal Telebistari eman dion elkarrizketan egin ditu adierazpen horiek lehendakariak. Agintaldi erdira iritsi denean, egindakoaz eta egiteko dagoenez hitz egin du Ajuria Enea jauregiko lorategian, eta euskal gizarteak dituen kezka nagusiak eta aktualitatean puri-purian dauden gaiak izan ditu hizpide; hala nola, herritarren kezka nagusia den etxebizitza; Osakidetza eta osasun sistema; Espainiako politika eta Sanchezen gobernuaren egoera, eta ekonomia.
Sanchezen ingurua zipriztintzen duten afera judizialez galdetuta, "errespetua eta zuhurtzia" eskatu ditu lehendakariak. Sententziarik ez dagoela azpimarratu du, "zantzuak bakarrik", nahiz eta zantzu horietako batzuk "itxura txarra" dutela onartu duen.
Arreta eskumenen negoziazioan
Hain zuzen ere, hurrengo asteetan Gernikako Estatutik igarotzeko falta diren eskumenen negoziazioan buru belarri arituko dira Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernua. Pradalesek aurreratu du Transferentzien Batzorde Mistoa datorren astelehenean, ekainaren 22an, bilduko dela, eta Espainiako Gobernuari "arreta negoziazio horietan" jartzeko eskatu dio, "afera judizialetan jarri ordez". Lehendakariaren ustetan, "Espainiako legealdiari begira, garrantzitsua da negoziazioak ondo joatea eta aldebiko batzordea uztailaren amaierarako egitea".
Azken garai hauetan Espainiako Gobernuarekin Jaurlaritzak izan duen tirabira esanguratsuena Osasun Sailaren eta Ministerioaren artekoa izan da, medikuen grebaren harira. Zentzu honetan, Imanol Pradales Osasun Ministerioari "laguntzeko prest" agertu da. Bere iritziz, "Monica Garcia ministroa bakarrik geratu da" Estatutu Marko berria defendatzen. Pradalesen ustez, "Estatutu Marko hori aldera batera utzi eta zerotik hasteko unea da", eta hitz egitera esertzeko deia egin du.
EAEko biztanleria gehien kezkatzen duen etxebizitzaren gaiari helduta, denbora eskatu du Imanol Pradalesek. Legegintzaldiaren lehen erdian martxan jarri diren neurriek "epe ertainera" emango dituztela emaitzak baieztatu du. "Ezin diegu herritarrei esan hau egun batetik bestera konponduko dugunik", esan du. Horrez gainera, agintaldiaren bigarren erdirako neurri berriak iragarri ditu; hala nola, etxebizitzarako gizarte funts bat.
Pradales: “Neurri nagusia etxebizitza gizarte funtsa da, eta 2027ko aurrekontura begira neurri berriak sartuko ditugu”
Bestetik, gai honetan EH Bildu egiten ari den norabidea "arraro samarra" dela adierazi du. Koalizioak orain aurkeztu dituen proposamenak eta duela bi urte aurkeztutakoak "ez dira berdinak", lehendakariaren hitzetan, eta Jaurlaritzak proposatutako neurri batzuk eurenak egin dituztela uste du. "Ondo deritzot", gehitu du.
"Itxaropentsu" enplegu publikoaren legearen aurrean
Euskarak epaitegietan jaso dituen kontrako sententzien eta enplegu publikoaren legearen erreformaren gaia aterata, berriz, "negoziazioei aukera" emateko deia egin du, eta itxaropenez begiraten dio ekainaren 25eko eztabaidari.
Lehendakaria: "Aukera eman behar zaie Enplegu Legearen inguruan zabalik dauden negoziazioei"
Ertzaintzaren kontrako "mugimendu historikoak"
Ertzaintzak Global Sumud Flotillako kideekin Loiun izan zuen jarreraz galdetuta, bi ideia azpimarratu ditu Pradales lehendakariak. Alde batetik, azaldu du "ertzain izateak ardura eta erantzunkizuna eskatzen duela".
Bestetik, uste du Ertzaintzaren aurkako "mugimendu antolatua" egon dela historikoki Euskal Herrian, eta oraindik ere badaudela "kultura horretan bizi edo gizarteratzen diren pertsonak". Hori oso larria dela esatearekin batera, erantzun demokratikoa eman behar zaiola defendatu du.
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