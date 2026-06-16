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Pradales: "La medidas de vivienda no van a dar resultado mañana, y seguiremos incorporando nuevas en 2027"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales: “Neurri nagusia etxebizitza gizarte funtsa da, eta 2027ko aurrekontura begira neurri berriak sartuko ditugu”

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado que no hay una "varita mágica" para solucionar el problema de la vivienda, pero el Gobierno Vasco seguirá haciendo "todo lo posible", "revolucionando la política de vivienda en Euskadi", en la segunda mitad de legislatura.

Vivienda Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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