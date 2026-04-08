Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, bizikletako giltzarrapoarekin laguntza eskatu eta urruntze-agindu bat urratu duela ikustean

Gasteizko Udaltzaingoak 25 urteko gazte bat atxilotu du, bizikletaren giltzarrapoa irekitzen laguntzera joan zaizkion agenteak urruntzeko agindu judizial bat urratu duela ohartu direnean.

Agentziak | EITB

Gasteizko Udaltzaingoak 25 urteko gazte bat atxilotu du, bizikletako giltzarrapoa irekitzen laguntzera joan zitzaizkion agenteek urruntzeko agindu judizial bat urratua zuela ohartu zirenean. 

Astearte arratsaldeko laurak baino minutu batzuk geroago, Gasteizko erdigunean, gazte batek patruila bati laguntza eskatu zion, bizikletako giltzarrapoa irekitzeko. 

Agenteek identifikatu egin zuten bizikletaren titulartasuna egiaztatu ahal izateko. Une horretan, ikusi ahal izan zuten pertsona horrek beste batetiko eta handik oso hurbil zegoen leku batetiko debeku-agindua zuela, eta, beraz, atxilotu egin zuten, babes-neurria urratzeagatik.

BERRIZ (BIZKAIA), 07/04/2026.-Cientos de personas han tomado parte esta tarde en Berriz en la protesta convocada por el movimiento feminista tras el apuñalamiento sufrido ayer lunes por una mujer a manos de su pareja en una vivienda de la localidad. La víctima, de 38 años, fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo, mientras que una de las hijas de la pareja también resultó herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre. EFE/ Jon Garai
Berrizen emaztea labankadaz larri zauritzeagatik atxilotutako gizonak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain

Biktimak, 38 urteko emakumeak, zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen du. Arma zuriz eraso egin zion bikotekideak, familiak duen etxebizitzan bertan, eta lau seme-alaben aurrean. Emakumea Gurutzetako Ospitalera eraman zuten zauri larriekin, helikopteroz. Halaber, biktimaren alabetako bat, 15 urteko adingabea, arin zauritu zuen aitak.

