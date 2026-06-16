El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de atrasar su declaración por las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de retrasar su declaración de este miércoles por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.

El expresidente solicitó suspender su declaración en lo referido a esta pieza separada, en la que está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, y declarar únicamente acerca de la pieza principal, donde se investiga si el exlíder del PSOE pudo liderar una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

La defensa de Zapatero pidió el aplazamiento alegando que la declaración era inminente y que había un lapso de tiempo "brevísimo" entre la apertura de la pieza separada, el pasado viernes, y la declaración como investigado este miércoles.

En un auto dictado este martes, el juez que investiga a Zapatero ha rechazado su petición al considerar que la citación no supone una "merma real" en el derecho de defensa del expresidente porque los hechos sobre los que versa dicha declaración son los mismos que ya constan en la pieza principal, y la separada, sobre las joyas, no introduce hechos nuevos ni sorpresivos "que exijan un tiempo adicional de preparación".

Considera este magistrado que el hecho que justifica la apertura de una pieza separada es la intervención de las joyas y su posible repercusión tributaria y esta tuvo lugar en el registro de la oficina de Zapatero el pasado 19 de mayo, consta desde entonces en las actuaciones y es conocido por la defensa.

También señala el magistrado que la defensa de Zapatero no concreta "qué información relevante desconoce o qué impedimento real le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa" y mantiene así la declaración sobre las dos causas en el mismo día por "razones de coherencia y economía procesal".