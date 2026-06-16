Zapaterok bitxiengatik ere deklaratuko du asteazken honetan, Calama epaileak atzerapena ukatu ostean
Espainiako gobernuburu ohiaren defentsak atzerapena eskatu zion Calama epaileari, gutxienez 1,3 milioi euroko balioa duten bitxien jatorriari buruzko dokumentazioa biltzeko denbora gehiago edukitzeko. Ferrazeko bere bulegoak aurkitutako bitxiengatik kontrabando eta zerga delituak leporatu dizkio.
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak atzera bota du Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernu presidente ohiak egindako eskaria, eta, ondorioz, bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu asteazken honetan egitekoa duen deklarazioan.
Lehen estimazioen arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak Zapateroren bulegoan atzemandako bitxiek 1,3 milioi euroko balioa dute.
Gauzak horrela, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta bitxien jatorriagatik Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du bihar Auzitegi Nazionalean.
Pasa den ostiralean Plus Ultra auziko epaileak Zapateroren aurkako beste ikerketa bat abiatu zuen, Ferrazen duen bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien harira. Zehazki, kontrabando eta delitu fiskalak egin ote dituen ikertzen ari da.
Zapateroren defentsak atzerapena eskatu zion Calama epaileari, bitxien jatorriari buruzko dokumentazioa biltzeko denbora gehiago edukitzeko.
Gaur goizean argitaratutako autoan instrukzio epaileak azaldu duenez, bitxien inguruak irekitako piezak ez du "gertakari berririk" jasotzen eta bitxiei lotutako jardunbideak defentsak ezagutzen ditu. Are gehiago, horren arabera, biharko hitzorduak ez dio kalterik egiten Zapateroren defentsa eskubideari.
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