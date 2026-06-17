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Comienza el traslado de los presos de Martutene a la nueva cárcel de Zubieta

Desde primera hora de la mañana ha comenzado la salida de los presos desde el centro penitenciario de Martutene en furgones, escoltados por patrullas de la Ertzaintza y con destino a Zubieta. Una vez completado el traslado de todos reclusos, el histórico penal echará el cierre definitivo.

martutene jihadistak donostia efe

Imagen de archivo de la cárcel de Martunet. Fuente: EFE

Euskaraz irakurri: Hasi dira presoak Martuteneko espetxetik Zubietara lekualdatzen
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EITB

Última actualización

Tras la inauguración oficial de la nueva prisión de Zubieta el pasado lunes, el Gobierno Vasco llevará a cabo el traslado de todos los reclusos de Martutene a lo largo de esta semana bajo estrictas medidas de seguridad. Según las previsiones, la cárcel guipuzcoana cerrará sus puertas definitivamente el próximo 24 de junio.

Desde primera hora de la mañana ha comenzado la salida de los presos desde el centro penitenciario de Martutene en furgones, escoltados por patrullas de la Ertzaintza y con destino a Zubieta. Los agentes están cortando el tráfico para garantizar la prioridad de los vehículos que realizan el trayecto entre ambas prisiones.

La nueva cárcel de Zubieta está ubicada en el polígono industrial de Eskuzaitzeta. Este complejo tiene capacidad para un total de 450 personas y albergará a los 230 presos que se encontraban en Martutene. Si todo marcha según lo previsto, el viejo penal echará el cierre definitivo tras completarse el desalojo.

Entramos en la nueva prisión de Zubieta: así son las amplias y modernas instalaciones
Presos Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Sociedad

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