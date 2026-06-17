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Hasi dira presoak Martuteneko espetxetik Zubietara lekualdatzen

Goizean hasi dira, furgonetetan, presoak Martuteneko espetxetik ateratzen. Gauzak ondo bidean, aste honetan amaituko da lekualdatzea eta kartzela zaharra ekainaren 24an itxiko dute betiko, bertan zeuden 254 presoak Zubietara eraman ostean.

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Martuneteko kartzela, artxiboko irudia. Iturria: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean Zubietako presondegi berria ofizialki inauguratu ostean, Eusko Jaurlaritzak aste honetan zehar egingo du Martuteneko preso guztien lekualdatzea, segurtasun neurri zorrotzekin. Aurreikuspenen arabera, Gipuzkoako kartzela zaharrak datorren ekainaren 24an itxiko ditu ateak betiko.

Goizean hasi dira, furgonetetan, Martuteneko espetxetik presoak ateratzen, Ertzaintzaren furgoneten eskoltapean, Zubietarako bidean. Irteera unean, agenteak trafikoa mozten ari dira, espetxe batetik besterako bidea egin behar duten ibilgailuek lehentasuna izan dezaten.

Zubietako espetxe berria Eskuzaitzetako industrialdean kokatuta dago. Kartzela berriak, denera, 450 pertsonarentzako lekua du, eta Martuteneko 254 presoak hartuko ditu. Gauzak ondo bidean, kartzela zaharrak ekainaren 24an itxiko ditu ateak behin betiko.

Zubietako espetxe berrian sartu gara: honelakoak dira instalazio zabal eta modernoak
Presoak Gipuzkoa Donostia Gizartea

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