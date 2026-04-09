¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Galdakao?
La carrera partirá de Galdakao y tendrá su punto de llegada en esta localidad, recorriendo Busturialdea, ascendiendo a Jata y con un exigente final de etapa en el Txorierri.
La Itzulia Basque Country afronta su recta final y este jueves, en su cuarta etapa, recorrerá buena parte de Bizkaia, con salida y llegada en Galdakao. La etapa partirá de esta localidad y, después, pondrá rumbo a Busturialdea a través de Morga y Larrabetzu.
Tras recorrer Urdaibai, la carrera se dirigirá hacia la comarca de Plentzia-Mungia, con la subida a Jata como punto culmen. La etapa, finalmente, atravesará el Txorierri, donde enfilará las exigentes subidas de Elorritxueta (El Vivero) y Legina.
La carrera dejará importantes afecciones en el tráfico. Estos son los principales cortes de carretera para la jornada del jueves:
-Bi-30 (corredor del Txorierri), salida 27. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-17.30.
-Bi-30, salida 25. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.15-18.00.
-Bi-20, salida 10. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.00-18.00.
-N 634, puntos kilométricos 98 a 108 (en la zona de Galdakao y Etxebarri). En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-18.00.
-Bi 631, PK 6,5. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.00.
-Bi 635, PK 33 a 38. En ambos sentidos. Duración del corte: 13.00-15.00.
Tras partir de Galdakao, la carrera pasará por los siguientes términos municipales: Larrabetzu, Morga, Muxika, Gernika, Forua, Murueta, Busturia, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, Bakio, Lemoiz, Maruri, Laukiz, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama y, finalmente, después de recorrer varios kilómetros por el Txorierri, regresará a Galdakao. En torno a estas localidades también se producirán algunos cortes.
El viernes, en la quinta etapa, la carrera partirá de Eibar y finalizará también en la localidad armera, recorriendo fundamentalmente las carreteras de Debabarrena y Urola Kosta, aunque pasando también por Markina-Xemein rumbo a Trabakua.
El sábado, finalmente, la última etapa de la Itzulia partirá de Antzuola y concluirá en Bergara, con ascensiones en Asentzio, Elosua y Azkarate.
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