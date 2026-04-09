Etapa Galdakao-Galdakao
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¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Galdakao?

La carrera partirá de Galdakao y tendrá su punto de llegada en esta localidad, recorriendo Busturialdea, ascendiendo a Jata y con un exigente final de etapa en el Txorierri.

GRAFCAV1835. BILBAO, 08/04/2026.- El ciclista del INEOS Grenadiers Axel Laurance se ha proclamado vencedor de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia que se ha disputado este miércoles con salida y meta en Basauri y un recorrido de 152,8 kilómetros. EFE/ Miguel Toña

Axel Laurance se impuso en la cuarta etapa de la Itzulia. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Zelan eragingo du trafikoan Itzuliaren Galdakaoko etapak?
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EITB

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La Itzulia Basque Country afronta su recta final y este jueves, en su cuarta etapa, recorrerá buena parte de Bizkaia, con salida y llegada en Galdakao. La etapa partirá de esta localidad y, después, pondrá rumbo a Busturialdea a través de Morga y Larrabetzu.

Tras recorrer Urdaibai, la carrera se dirigirá hacia la comarca de Plentzia-Mungia, con la subida a Jata como punto culmen. La etapa, finalmente, atravesará el Txorierri, donde enfilará las exigentes subidas de Elorritxueta (El Vivero) y Legina.

La carrera dejará importantes afecciones en el tráfico. Estos son los principales cortes de carretera para la jornada del jueves:

-Bi-30 (corredor del Txorierri), salida 27. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-17.30.

-Bi-30, salida 25. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.15-18.00.

-Bi-20, salida 10. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.00-18.00.

-N 634, puntos kilométricos 98 a 108 (en la zona de Galdakao y Etxebarri). En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-18.00.

-Bi 631, PK 6,5. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.00.

-Bi 635, PK 33 a 38. En ambos sentidos. Duración del corte: 13.00-15.00.

Tras partir de Galdakao, la carrera pasará por los siguientes términos municipales: Larrabetzu, Morga, Muxika, Gernika, Forua, Murueta, Busturia, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, Bakio, Lemoiz, Maruri, Laukiz, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama y, finalmente, después de recorrer varios kilómetros por el Txorierri, regresará a Galdakao. En torno a estas localidades también se producirán algunos cortes.

El viernes, en la quinta etapa, la carrera partirá de Eibar y finalizará también en la localidad armera, recorriendo fundamentalmente las carreteras de Debabarrena y Urola Kosta, aunque pasando también por Markina-Xemein rumbo a Trabakua.

El sábado, finalmente, la última etapa de la Itzulia partirá de Antzuola y concluirá en Bergara, con ascensiones en Asentzio, Elosua y Azkarate.

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