¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Galdakao?

La Itzulia Basque Country afronta su recta final y este jueves, en su cuarta etapa, recorrerá buena parte de Bizkaia, con salida y llegada en Galdakao. La etapa partirá de esta localidad y, después, pondrá rumbo a Busturialdea a través de Morga y Larrabetzu.

Tras recorrer Urdaibai, la carrera se dirigirá hacia la comarca de Plentzia-Mungia, con la subida a Jata como punto culmen. La etapa, finalmente, atravesará el Txorierri, donde enfilará las exigentes subidas de Elorritxueta (El Vivero) y Legina.

La carrera dejará importantes afecciones en el tráfico. Estos son los principales cortes de carretera para la jornada del jueves:

-Bi-30 (corredor del Txorierri), salida 27. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-17.30.

-Bi-30, salida 25. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.15-18.00.

-Bi-20, salida 10. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.00-18.00.

-N 634, puntos kilométricos 98 a 108 (en la zona de Galdakao y Etxebarri). En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-18.00.

-Bi 631, PK 6,5. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.00.

-Bi 635, PK 33 a 38. En ambos sentidos. Duración del corte: 13.00-15.00.