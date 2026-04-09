Zelan eragingo du trafikoan Itzuliaren Galdakaoko etapak?
Etapa Galdakaotik abiatuko da eta bertan amaituko da. Lasterketak Busturialdea zeharkatu, Jatako igoera gainditu eta amaiera ikusgarria izango du Txorierrin.
Itzulia Basque Country lasterketa azken txanpara iritsi da, eta ostegun honetan, laugarren etapan, Bizkaia zeharkatuko du. Lasterketa Galdakaon hasi eta bertan amaituko da, baina abiatu eta gutxira Busturialdera joko du.
Urdaibai zeharkatu ondoren, lasterketa Plentzia-Mungia eskualdera zuzenduko da, eta han Jatako igoera izango da puntu nagusia. Azkenik, etapa Txorierritik igaroko da, eta txirrindulariek Elorritxueta (El Vivero) eta Legina mendate zorrotzei aurre egin beharko diete Galdakaora heldu baino lehen.
Lasterketak trafikoan eragina izango du. Hauek dira ostegunean izango diren errepideen mozketa nagusiak:
-Bi-30, 27 irteeran. Bi noranzkoetan. Mozketa: 12.30-17.30.
-Bi-30, 25 irteeran. Bi noranzkoetan. Mozketa: 15.15-18.00.
-Bi-20, 10 irteeran. Bi noranzkoetan. Mozketa: 15.00-18.00.
-N 634, 98tik 108ra bitarteko kilometro puntuak. Bi noranzkoetan. Mozketa: 12.30-18.00.
-Bi 631, 6,5 KP. Bi noranzkoetan. Mozketa: 14.30-18.00.
-Bi 635, 33tik 38ra bitarteko KP. Bi noranzkoetan. Mozketa: 13.00-15.00.
Galdakaotik abiatu eta ondoko udalerrietatikigaroko da lasterketa: Larrabetzu, Morga, Muxika, Gernika, Forua, Murueta, Busturia, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, Bakio, Lemoiz, Maruri, Laukiz, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama eta, azkenik, Txorierritik kilometro batzuk egin ondoren, Galdakaora itzuliko da.
Ostiralean, bosgarren etapan, lasterketa Eibartik abiatuko da eta herri armaginean amaituko da, batez ere Debabarrena eta Urola Kostako errepideak zeharkatuz, baina Markina-Xemeinetik ere igarota Trabakuara bidean.
Larunbatean, azkenik, Antzuolatik abiatuko da Itzuliaren azken etapa eta Bergaran amaituko da, Asentzio, Elosua eta Azkarateko igoerekin.
