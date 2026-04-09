Declarado un incendio forestal en Ea
El fuego se ha originado a mediodía y ha quedado extinguido hacia las 18:00 horas. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Un incendio forestal declarado este jueves en Ea ha quedado extinguido tras varias horas de intervención. El fuego, originado en torno a las 12:00 horas, ha sido sofocado hacia las 18:00 horas.
En las labores de extinción han participado varias dotaciones de bomberos, junto a efectivos de los Servicios de Montaña de la Diputación Foral de Bizkaia y un helicóptero de la Ertzaintza.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.
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