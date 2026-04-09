El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete

El Comité de Árbitros de Bizkaia ha levantado el veto impuesto a los clubes de fútbol Basauri Bea y Portugalete en respuesta a las agresiones sufridas por colegiados en partidos, por lo que volverá a designar árbitros para los encuentros que jueguen estos equipos.

En una nota, el Comité asegura que, tras reunirse con los dos clubes, da "por reconducida la situación" ya que éstos se han comprometido a "adoptar medidas para que no se repitan ataques a los colegiados".

No obstante, para el tercer equipo implicado, el Karabigane de Berango, se mantiene el veto, dado que este club no se habría puesto en contacto con los árbitros.

El comité ha advertido que volverá a aplicar este protocolo de veto si se producen nuevas agresiones contra árbitros.