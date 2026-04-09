ARBITROEN KONTRAKO ERASOAK

Basauri eta Portugaleteko futbol taldeei ezarritako betoa kendu du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak

Ohar batean Bizkaiko Arbitroen Batzordeak adierazi duenez, "egoera bideratutzat" eman dute, erasorik ez errepikatzeko klubek "neurriak hartzeko" konpromisoa hartu baitute. Ondorioz, Basauri Bea eta Portugaleteko hurrengo partidetarako epaileak izango dituzte. Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearen (Berangoko Karabigane) gaineko betoak indarrean jarraituko du, klub hori ez baita arbitroekin harremanetan jarri.

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete

Adingabe bat, futbol partida batean; artxiboko irudia. Argazkia: Orain

Basauri Bea eta Portugalete futbol taldeei ezarritako betoa bertan behera utzi du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak. Klub horien partidetarako epaileak ez izendatzea erabaki zuen Batzordeak, talde horien hainbat partidetan epaileek jasotako erasoen ondorioz. Betoa kenduta, berriro izendatuko dituzte epaileak talde horiek jokatzen dituzten partidetarako.

Ohar batean Batzordeak adierazi duenez, bi klubekin bildu ondoren, "egoera bideratuta" dagoela, eta futbol taldeek konpromisoa hartu dutela "elkargokideen aurkako erasorik ez errepikatzeko neurriak hartzeko". 

Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearentzat, Berangoko Karabiganentzat, betoa mantentzen da, klub hau ez baita epaileekin harremanetan jarri.

Batzordeak ohartarazi du beto protokolo hau berriro aplikatuko duela arbitroen aurkako eraso gehiago izanez gero

