Basauri eta Portugaleteko futbol taldeei ezarritako betoa kendu du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak
Basauri Bea eta Portugalete futbol taldeei ezarritako betoa bertan behera utzi du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak. Klub horien partidetarako epaileak ez izendatzea erabaki zuen Batzordeak, talde horien hainbat partidetan epaileek jasotako erasoen ondorioz. Betoa kenduta, berriro izendatuko dituzte epaileak talde horiek jokatzen dituzten partidetarako.
Ohar batean Batzordeak adierazi duenez, bi klubekin bildu ondoren, "egoera bideratuta" dagoela, eta futbol taldeek konpromisoa hartu dutela "elkargokideen aurkako erasorik ez errepikatzeko neurriak hartzeko".
Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearentzat, Berangoko Karabiganentzat, betoa mantentzen da, klub hau ez baita epaileekin harremanetan jarri.
Batzordeak ohartarazi du beto protokolo hau berriro aplikatuko duela arbitroen aurkako eraso gehiago izanez gero.
