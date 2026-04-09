Luz verde a la nueva estrategia de cuidados paliativos
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Estado español ha aprobado este jueves la nueva estrategia de cuidados paliativos para ampliar su acceso más allá de pacientes en fase terminal, si bien se ha pospuesto el abordaje del manual de buenas prácticas en eutanasia la próxima reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
En declaraciones remitidas a los medios, la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, ha señalado que las comunidades autónomas han solicitado "tener más tiempo para poder enriquecer el documento (de la eutanasia) con sus aportaciones", algo que ha considerado "razonable" para que se trabaje "con el máximo consenso".
En el amplio orden del día del Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado este jueves de forma extraordinaria por vía telemática, estaba incluido el abordaje del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, que quiere contribuir a que el proceso sea más ágil en algunos puntos y "dar seguridad jurídica y seguridad procedimental tanto a los pacientes como a los profesionales", ha explicado la ministra antes de la reunión.
Finalmente, este punto se ha retirado del orden del día, pero sí se ha acordado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que se refuerza el acceso a esta atención como un derecho del individuo, independientemente de su patología o lugar de residencia.
Uno de los aspectos más destacados es que los cuidados paliativos ya no se limitan a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención. El documento contempla nuevas herramientas de identificación precoz de personas con necesidades paliativas en todos los niveles del sistema de salud para que los profesionales puedan valorar la complejidad de cada caso, y que el paciente pueda acceder a los cuidados de manera gradual y temprana, antes de alcanzar la fase agónica o de final de vida.
Esta reunión ha tenido lugar con la huelga de médicos como telón de fondo, ya que los sindicatos convocantes han rechazado la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) que acordaron proponer al comité de huelga el Ministerio y las comunidades en el anterior Consejo Interterritorial. Este rechazo truncó la reunión negociadora convocada para este miércoles.
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