Zainketa aringarrien estrategia berria onartu dute

Hemendik aurrera, zainketa aringarrien protokoloa ez zaie soilik sei hilabete baino gutxiagoko biziraupena duten gaixo terminalei. Gaixotasunak eragindako sufrimendua izango da kontuan hartuko dena. 

 

Zainketa aringarrien estrategia onartu du Espainiako Lurralde Arteko Osasun Kontseiluak. Berritasun nagusia da zainketa horiek ez zaizkiela bakarrik eskainiko bizitzaren azken fasean dauden gaixoei. Zabaldu egingo da arreta aringarria jasoko dutenen profila. 

Osasun Sistema Nazionalaren Zainketa Aringarrien Estrategia du izena dokumentu berriak, eta 2026-2030 eperako balioko du. Arreta hori norbanakoaren eskubide gisa aitortzeko aukera indartu egingo da, patologia edo bizilekua edozein dela ere.

Berritasun nagusia da aurrerantzean zainketa aringarriak ez zaizkiela soilik emango gaixo terminalei. Gaixotasunak eragindako sufrimendua hartuko da kontuan, protokoloa noiz ezarri erabakitzerakoan. Hala, erreminta ezberdinak jarriko dira martxan, arreta aringarria behar duten gaixoak identifikatu ahal izateko, gaixoaldiaren fase ezberdinetan. Aukera egongo da zainketa aringarriak pixkanaka jasotzeko, hil urren egon aurretik. 

Goizean egin dute bilera erkidegoetako osasun arduradunek, telematikoki. Amaieran,  Monika Garcia Espainiako Gobernuko Osasun ministroak esan duenez,  Eutanasiarako Jardunbide Egokien Gida ere gaur onartzea zen asmoa, baina erkidegoek hala eskatuta, hurrengo bilerarako utzi dute gaiaren lanketa.  Esan duenez, "denbora gehiago" eskatu dute, dokumenturi "ekarpenak" egin eta ahalik eta "adostasun zabalenarekin" onartzeko. Batez ere,  "gaixoei zein profesionalei segurtasun juridikoa" emango dion dokumentua ondu nahi dute. 

Medikuen grebaren erdian egin da gaurko bilera. Medikuen sindikatuek ez dute onartu Pazienteen Erakundeen Plataforma estatutu markoaren aurkako grebarekin amaitzeko negoziazioetan bitartekari izatea. Ondorioz, Osasun Ministerioak greba-batzordearekin atzorako deituta zuen bilera bertan behera gelditu zen. Agertoki horrekin, Monica Garciak zuzentzen duen ministerioak beste bilera bat deitu du astelehenerako. 

"Gernika" Euskadira lekualdatzea, arazo teknikoa ala politikoa?

Picassoren Gernika Euskadira ekartzea arazo teknikoa da, ala politikoa? Hortxe dago koska, eta erantzun bila, EITBk Luis Beltran arte-zaharberritzailearekin eta Fernando Castro arte-kritikariarekin hitz egin du. Bat datoz, eta biek diote artelana garraiatzeak erronka tekniko handia dakarrela berekin, kontuan izanik koadroaren egoera eta tamaina. Hori oinarri, batzuen ustez, kalteak eragiteko arriskua handiegia da, eta ez du merezi; beste batzuen aburuz, aldiz, egin, egin izan dira halakoak lehen ere, eta borondate kontua da.

Basauri eta Portugaleteko futbol taldeei ezarritako betoa kendu du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak

Ohar batean Bizkaiko Arbitroen Batzordeak adierazi duenez, "egoera bideratutzat" eman dute, erasorik ez errepikatzeko klubek "neurriak hartzeko" konpromisoa hartu baitute. Ondorioz, Basauri Bea eta Portugaleteko hurrengo partidetarako epaileak izango dituzte. Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearen (Berangoko Karabigane) gaineko betoak indarrean jarraituko du, klub hori ez baita arbitroekin harremanetan jarri.

