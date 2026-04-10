65 proyectos de investigación buscan esperanza frente al Parkinson, que afecta a 10.000 personas en Euskadi

El Parkinson (EP), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y discapacitante, se cuela cada año en centenares de hogares vascos. Sólo el año pasado, Osakidetza diagnosticó 1.190 nuevos casos, el 55 % en hombres y el 45 % en mujeres, y Euskadi suma ya 10.000 casos con diagnóstico de Parkinson en nuestra comunidad. Así, este mal, que afecta sobre todo a mayores de 55 años, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el Alzheimer.

Frente a esta dramática situación existe una luz de esperanza. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de sus Institutos de Investigación Sanitaria, desarrolla para Osakidetza cerca de 65 proyectos y estudios clínicos centrados en la enfermedad de Parkinson. En el Día Mundial del Parkinson, que se celebra este 11 de abril, el Departamento de Salud ha destacado la importancia de la detección precoz y el apoyo a pacientes y familias.

Diagnóstico a través de la retina

Según han indicado desde el Gobierno Vasco, una de las líneas de investigación clave tiene que ver con la utilización de la retina como biomarcador para el diagnóstico temprano del Parkinson.

Esto permite detectar cambios neurodegenerativos mediante pruebas de imagen rápidas y no invasivas. El proyecto Begipark ha demostrado que estos cambios pueden ayudar a prever la progresión de la enfermedad y el riesgo de deterioro cognitivo.

Herramientas digitales e inteligencia artificial

En Euskadi, asimismo, la investigación “persigue la identificación de nuevas dianas terapéuticas y el diseño y desarrollo de nuevas potenciales terapias”. Así, Biobizkaia se centra en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para comprender mejor la evolución de la enfermedad de Parkinson y avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada

Por su parte, Bioaraba investiga el papel de la microbiota intestinal y nuevas tecnologías aplicadas a biomarcadores. Biogipuzkoa, mientras, combina investigación y práctica clínica para comprender mejor la enfermedad y desarrollar terapias que modifiquen su evolución.

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, Biobizkaia ha organizado, el próximo 20 de abril, la jornada ‘Vivir con la enfermedad del Parkinson’. La iniciativa está dirigida a las y los pacientes y sus familiares, y tendrá lugar en el auditorio del Hospital Universitario de Cruces.