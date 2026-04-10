¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Eibar?

La Itzulia Basque Country entra en su sprint final. Este viernes, la etapa más dura de la ronda recorrerá las carreteras guipuzcoanas, con salida y llegada en Eibar. Mañana, finalmente, la última etapa partirá desde Antzuola y tendrá en Bergara la última llegada de la presente edición.

En la etapa de hoy, tras partir de Eibar, la etapa se dirigirá hacia el puerto de Elkorrieta, en Mendaro y Deba. Después, la carrera pondrá rumbo al interior para ascender los puertos Azurki y Etumeta, y, de nuevo, se dirigirá hacia la costa, rumbo a Deba y Mutriku.

Los últimos kilómetros serán una sucesión de puertos: Kalbario (Mutriku), Krabelin (Eibar), Trabakua (entre Markina-Xemein y Mallabia), Izua (Eibar) y Urkaregi (Eibar).

Los principales cortes anunciados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco son los siguientes:

- AP-8, en la salida 48. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.00-15.30.

- AP-8, en la salida 54. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.15-16.00.

- AP-8, en la salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-16.00.

- AP-8, en la salida 71. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.30.

- AP-8, en la salida 77. En ambos sentidos. Duración del corte: 16.00-17.30.