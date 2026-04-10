Etapa Eibar-Eibar
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¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Eibar?

La etapa de este viernes, la anteúltima, arrancará y finalizará en Eibar. La carrera recorrerá las comarcas de Debabarrena, Urola Kosta y Lea Artibai.

GRAFCAV1870. GALDAKAO, 09/04/2026.- El ciclista del Cofidis Alex Aramburu se ha proclamado vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia que se ha disputado este jueves con salida y meta en Galdakao (Bizkaia) y un recorrido de 167,2 kilómetros. EFE/ Miguel Toña

Alex Aranburu, vencedor de la etapa de Galdakao. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Nola eragingo dio trafikoari Itzuliaren Eibarreko etapak?
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EITB

Última actualización

La Itzulia Basque Country entra en su sprint final. Este viernes, la etapa más dura de la ronda recorrerá las carreteras guipuzcoanas, con salida y llegada en Eibar. Mañana, finalmente, la última etapa partirá desde Antzuola y tendrá en Bergara la última llegada de la presente edición.

En la etapa de hoy, tras partir de Eibar, la etapa se dirigirá hacia el puerto de Elkorrieta, en Mendaro y Deba. Después, la carrera pondrá rumbo al interior para ascender los puertos Azurki y Etumeta, y, de nuevo, se dirigirá hacia la costa, rumbo a Deba y Mutriku.

Los últimos kilómetros serán una sucesión de puertos: Kalbario (Mutriku), Krabelin (Eibar), Trabakua (entre Markina-Xemein y Mallabia), Izua (Eibar) y Urkaregi (Eibar).

Los principales cortes anunciados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco son los siguientes:

- AP-8, en la salida 48. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.00-15.30.

- AP-8, en la salida 54. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.15-16.00.

- AP-8, en la salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-16.00.

- AP-8, en la salida 71. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.30.

- AP-8, en la salida 77. En ambos sentidos. Duración del corte: 16.00-17.30.

La carrera discurrirá por los siguientes términos municipales, donde también se producirán cortes: Elgoibar, Mendaro, Deba, Azkoitia, Azpeitia, Mutriku, Mallabia, Ermua, Markina-Xemein, Etxebarria, Mallabia y Eibar.

 

En la última etapa, este sábado, la carrera recorrerá las comarcas de Debagoiena y Debabarrena, aunque se saldrá puntualmente rumbo a Azkoitia para ascender Azkarate.

El Departamento de Seguridad ha anunciado los siguientes cortes de cara a la última etapa:

-AP-1, salida 130. En ambos sentidos. Duración del corte: 14:00–15:30.

-AP-1, salida 138. En sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 14:00–18:00.

-AP-8, salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 15:00–17:30.

-AP-636, salida 19. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30–15:00.

La etapa pasará por los siguientes términos municipales, en los que también se producirán cortes: Antzuola, Elgeta, Azkoitia, Elgoibar, Eibar, Soraluze y Bergara.

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