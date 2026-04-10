¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia con salida y llegada en Eibar?
La etapa de este viernes, la anteúltima, arrancará y finalizará en Eibar. La carrera recorrerá las comarcas de Debabarrena, Urola Kosta y Lea Artibai.
La Itzulia Basque Country entra en su sprint final. Este viernes, la etapa más dura de la ronda recorrerá las carreteras guipuzcoanas, con salida y llegada en Eibar. Mañana, finalmente, la última etapa partirá desde Antzuola y tendrá en Bergara la última llegada de la presente edición.
En la etapa de hoy, tras partir de Eibar, la etapa se dirigirá hacia el puerto de Elkorrieta, en Mendaro y Deba. Después, la carrera pondrá rumbo al interior para ascender los puertos Azurki y Etumeta, y, de nuevo, se dirigirá hacia la costa, rumbo a Deba y Mutriku.
Los últimos kilómetros serán una sucesión de puertos: Kalbario (Mutriku), Krabelin (Eibar), Trabakua (entre Markina-Xemein y Mallabia), Izua (Eibar) y Urkaregi (Eibar).
Los principales cortes anunciados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco son los siguientes:
- AP-8, en la salida 48. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.00-15.30.
- AP-8, en la salida 54. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.15-16.00.
- AP-8, en la salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-16.00.
- AP-8, en la salida 71. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.30.
- AP-8, en la salida 77. En ambos sentidos. Duración del corte: 16.00-17.30.
La carrera discurrirá por los siguientes términos municipales, donde también se producirán cortes: Elgoibar, Mendaro, Deba, Azkoitia, Azpeitia, Mutriku, Mallabia, Ermua, Markina-Xemein, Etxebarria, Mallabia y Eibar.
En la última etapa, este sábado, la carrera recorrerá las comarcas de Debagoiena y Debabarrena, aunque se saldrá puntualmente rumbo a Azkoitia para ascender Azkarate.
El Departamento de Seguridad ha anunciado los siguientes cortes de cara a la última etapa:
-AP-1, salida 130. En ambos sentidos. Duración del corte: 14:00–15:30.
-AP-1, salida 138. En sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 14:00–18:00.
-AP-8, salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 15:00–17:30.
-AP-636, salida 19. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30–15:00.
La etapa pasará por los siguientes términos municipales, en los que también se producirán cortes: Antzuola, Elgeta, Azkoitia, Elgoibar, Eibar, Soraluze y Bergara.
Te puede interesar
Cuatro personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Durango
El fuego, que ya ha sido sofocado, ha comenzado pasadas las 01: 00 horas de este viernes en una vivienda situada en un quinto piso de la Avenida Askatasuna. Las cuatro personas, una de ellas menor de edad, han sido trasladados al Hospital de Galdakao.
El Ayuntamiento de Donostia luce txuri-urdin
El alcalde Jon Insausti y la Real llaman a la ciudad y a toda Gipuzkoa a engalanar sus balcones y ventanas de banderas blancas y azules. Los exjugadores Xabi Prieto y Aintzane Encinas se han mostrado ilusionados con la final y con el ambiente que vive Gipuzkoa.
Las plataformas por una sanidad pública denuncian que el Pacto de Salud no ha solucionado los problemas de Osakidetza
Se han concentrado en las capitales vascas para denunciar los recortes y han pedido al consejero de Sanidad que deje de hablar de mejoría. Las plataformas denuncian que sigue habiendo recortes en las plantillas, listas de espera, violaciones de derechos lingüísticos o falta de psicólogos y han convocado manifestaciones para el 18 de abril.
Kutxa Fundazioa reconsidera su posición y mantendrá abierto el museo de la ciencia Eureka!
La entidad ha señalado que, en las últimas semanas, Kutxa Fundazioa ha recibido "numerosas muestras de apoyo y afecto" hacia Eureka!, que "reafirman el valor que el museo tiene para la ciudadanía de Gipuzkoa".
Investigan a dos personas en relación con el incendio forestal desatado en Ea
La Ertzaintza cree el fuego podría haber sido provocado por dos personas que estaban quemando cable para obtener metal de cobre. Al parecer, los presuntos autores no han podido controlar la quema, la cual se ha extendido al terreno forestal.
Luz verde a la nueva estrategia de cuidados paliativos
Los cuidados paliativos ya no se limitarán a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención.
El traslado del 'Guernica', ¿cuestión técnica o política?
¿Trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi es un problema técnico o político? EITB ha preguntado a expertos. Ha hablado con el restaurador de arte Luis Beltrán y el crítico de arte Fernando Castro. Ambos coinciden en señalar que el transporte de la obra supone un gran reto técnico, teniendo en cuenta el estado y tamaño del cuadro. En base a eso, para algunos el riesgo de causar daños en la obra es demasiado alto y no merece la pena; para otros, sin embargo, ya se han hecho antes traslados de este tipo y es cuestión de voluntad.
Haurreskolak abren el 13 de abril el plazo de inscripción con 8940 plazas disponibles
Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak. El plazo de incripción finalizará el 4 de mayo y las listas definitivas se publicarán el 26 de junio.
El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete
En una nota, el Comité asegura que da "por reconducida la situación" ya que los clubes se han comprometido a "adoptar medidas para que no se repitan ataques a los colegiados", por lo que volverán a designarles árbitros para la próxima jornada. No obstante, para el tercer equipo implicado, el Karabigane de Berango se mantiene el veto, dado que este club no se habría puesto en contacto con los árbitros.