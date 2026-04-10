La huelga de Lufthansa obliga a cancelar 12 vuelos en el Aeropuerto de Bilbao
La huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea Lufthansa convocada para este viernes ha provocado un total de 12 cancelaciones para vuelos previstos desde Alemania con destino al Aeropuerto de Bilbao y desde Loiu a aeródromos alemanes.
Así, se han cancelado vuelos provenientes de las ciudades de Múnich, con llegadas previstas a las 11:10, 17:55 y 23:25 horas, y Fráncfort, con llegadas programadas para las 13:15, 17:00 y 23:10 horas, así como los viajes de vuelta.
Se trata de una huelga convocada por el sindicato UFO en medio de unas negociaciones estancadas durante tres meses por un nuevo convenio colectivo, que ha obligado a cancelar un total de más de 500 vuelos con unos 90 000 pasajeros afectados.
La compañía prevé ofrecer de nuevo su horario de vuelos habitual a partir de este sábado.
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