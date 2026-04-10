12 hegaldi bertan behera geratu dira Bilboko Aireportuan Lufthansako grebaren ondorioz

Guztira, 500 hegaldi baino gehiago geratu dira bertan behera mundu osoan, Lufthansako kabinako langileek ostiral honetarako deitutako greba dela eta. 

aeropuerto-bilbao-loiu-aterrizaje bilboko aireportua-efe

Bilboko aireportua. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Lufthansa konpainiako kabinako langileek greba eguna dute ostiral honetan, eta, ondorioz, 12 hegaldi bertan behera utzi behar izan dituzte Bilboko Aireportuan. 

Zehazki, Munich eta Loiu artean aurreikusitako hiru hegaldiak ez dira aterako (11:10, 17:55 eta 23:25), ezta Frankfurtetik ateratzekoak zirenak ere (13:15, 17:00 eta 23:10). Horrenbestez, Bilboko Aireportutik hiri horietara bueltan joatekoak zirenak ere ez dira aterako.

UFO sindikatuak egin du greba deialdia, lan hitzarmen berria adosteko negoziazioak hiru hilabetez blokeatuta daudela salatzeko. 

Guztira, 500 hegaldi baino gehiago geratu dira bertan behera mundu osoan. Larunbatetik aurrerako hegaldiak normaltasunez eskaintzea espero du konpainiak.

Eguneko Titularrak Bilboko Aireportua Grebak Gizartea

