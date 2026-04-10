Agresión sexual
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Multitudinaria concentración en Santurtzi para condenar la agresión sexual a una joven de 19 años

Concentración en Santurtzi ante la última denuncia por agresión sexual EUROPA PRESS 10/4/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarretaratze jendetsua Santurtzin, 19 urteko neska bati egindako sexu-erasoa gaitzesteko

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Decenas de personas se han concentrado este mediodía ante el edificio consistorial tras una pancarta con el lema "En Santurtzi, no a las agresiones machistas". 

Abusos sexuales Machismo Violencia machista Víctimas de violencia machista Santurtzi Bizkaia Sociedad

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