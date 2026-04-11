Dos personas fueron rescatadas ayer, viernes, en la cala Tximistarri de Donostia-San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las 20:10 horas, los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de dos personas atrapadas en una cala de la zona de Igeldo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos con motos acuáticas, desde donde trasladaron a las dos personas al puerto de San Sebastián. Las dos personas estaban con síntomas de hipotermia, y fueron llevadas al hospital Donostia.