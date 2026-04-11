Rescatadas dos personas con hipotermia en una cala de Igeldo
Los bomberos llegaron con motos acuáticas a Tximistarri y trasladaron a las dos personas al puerto, y de allí al hospital.
Dos personas fueron rescatadas ayer, viernes, en la cala Tximistarri de Donostia-San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Sobre las 20:10 horas, los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de dos personas atrapadas en una cala de la zona de Igeldo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos con motos acuáticas, desde donde trasladaron a las dos personas al puerto de San Sebastián. Las dos personas estaban con síntomas de hipotermia, y fueron llevadas al hospital Donostia.
Te puede interesar
Reabre la N-634 en Iurreta, tras permanecer cerrada horas por el incendio en la papelera de Smurfit Kappa
La vía ha sido reabierta poco antes de las 08:00 horas. Los bomberos han estado trabajando toda la noche y continúan en el lugar remojando el material quemado. El Ayuntamiento de Iurreta volverá a medir la calidad del aire este sábado, como medida de prevención.
¿Cómo afectará al tráfico la última etapa de la Itzulia?
La Itzulia termina este sábado con la etapa que partirá desde Goizper, en Antzuola, y finalizará en Bergara. Los ciclistas recorrerán principalmente las carreteras de Debabarrena y Debagoiena.
Un aparatoso incendio en una papelera provoca presencia de ceniza en Iurreta y Durango
El fuego, que ha comenzado en el exterior de la papelera Smurfit Kappa, no ha provocado heridos. Los bomberos han conseguido controlar el fuego y continúan trabajando en la extinción desde la carretera N-634, por lo que está cortada en ambas direcciones.
Gobierno Vasco y Oficina de la Lengua Vasca constituirán un fondo de 2,47 millones para impulsar el euskera en Iparralde
En el marco del convenio marco para el periodo 2025-2029, han dado a conocer las líneas de colaboración para el año 2026. Además de los proyectos que realizarán en conjunto, destinarán 2,47 millones de euros a subvencionar el trabajo de "agentes privados de la euskalgintza" de Iparralde.
Alcalde de Elorz: "La situación de los afectados por la explosión de gas de Noáin es insostenible"
El caso de la explosión ocurrida en enero de 2025 está en los juzgados, por lo que las aseguradoras no se hacen cargo de los gastos hasta que finalice el proceso. Por lo tanto, muchas familias están pagando la hipoteca de una casa en la que no pueden vivir y un alquiler.
Multitudinaria concentración en Santurtzi para condenar la agresión sexual a una joven de 19 años
Decenas de personas se han concentrado este mediodía ante el edificio consistorial tras una pancarta con el lema "En Santurtzi, no a las agresiones machistas".
Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Basauri
La víctima sufrió una indisposición y los servicios sanitarios no pudieron reanimarla, pero el análisis forense posterior detectó indicios de muerte violenta.
Condenado a pagar 18 000 euros el dueño de La Gilda del Norte por emplear “de forma reiterada” a trabajadores en situación irregular
El dueño de la empresa deberá abonar, además de la multa, 7500 euros como indemnización a los trabajadores afectados. La sentencia recoge que les advertía de que debían esconderse en caso de inspección.
La justicia condena a la aseguradora por el atropello mortal del niño Iurgi Beraza en Aulesti en 2020
Los padres del niño han mostrado su dolor y su discrepancia con la resolución, que consideran “claramente insuficiente, tanto en su alcance como en su fundamentación”. Sin embargo, descartan recurrir la sentencia, por respeto a las resoluciones judiciales, pero también, “por la necesidad humana de poner fin a un proceso largo, doloroso y emocionalmente devastador”.