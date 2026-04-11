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Rescatadas dos personas con hipotermia en una cala de Igeldo

Los bomberos llegaron con motos acuáticas a Tximistarri y trasladaron a las dos personas al puerto, y de allí al hospital.

Euskaraz irakurri: Bi pertsona erreskatatu dituzte hipotermiak jota Igeldoko kala batean
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EITB

Última actualización

Dos personas fueron rescatadas ayer, viernes, en la cala Tximistarri de Donostia-San Sebastián, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las 20:10 horas, los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de dos personas atrapadas en una cala de la zona de Igeldo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos con motos acuáticas, desde donde trasladaron a las dos personas al puerto de San Sebastián. Las dos personas estaban con síntomas de hipotermia, y fueron llevadas al hospital Donostia.

Donostia-San Sebastián Igeldo Bomberos Sociedad

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