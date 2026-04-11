Bi pertsona erreskatatu dituzte hipotermiak jota Igeldoko kala batean

Suhiltzaileak uretako motorrekin iritsi ziren Tximistarrira eta bertan ez aurrera ez atzera zeuden bi pertsonak eraman zituzten portura, eta handik ospitalera.
Bi pertsona erreskatatu zituzten atzo, ostirala, Donostiako Tximistarri kalan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

20:10 aldera, larrialdi zerbitzuek abisua jaso zuten Igeldo inguruko kala batean bi pertsona ez aurrera ez atzera zeudela ohartaraziz.

Suhiltzaileak bertaratu ziren uretako motorrarekin, eta handik Donostiako portura eraman zituzten. Hipotermiak jota zeudenez, Donostiako ospitalean artatu behar izan zituzten.

