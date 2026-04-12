Ingresa en prisión tras un robo con violencia el presunto autor del crimen machista de Amaia en Basauri
El presunto autor del crimen machista de Amaia, de 44 años, en Basauri (Bizkaia) ha ingresado en prisión, aunque no por su implicación en el homicidio, sino por un delito de robo con violencia e intimidación.
La Policía Municipal de Bilbao detuvo el viernes, sobre las 23:30 horas, al hombre de 45 años en la calle Ribera de Bilbao. Se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación, perpetrado contra dos hombres a los que propinó varios golpes en la cara.
Además, consta una segunda denuncia contra el mismo hombre también el viernes, por presuntamente causar lesiones graves a otra persona.
Tras analizar el atestado, el juez ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Bizkaia.
Cabe recordar que otro juez, el de Guardia de Bizkaia el pasado 4 de abril, decretó su libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días ante el juzgado, y le retiró el pasaporte. El hombre tenía una orden de alejamiento contra la víctima y constaban antecedentes de violencia de género.
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