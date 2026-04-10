Violencia machista
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Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Basauri

La víctima sufrió una indisposición y los servicios sanitarios no pudieron reanimarla, pero el análisis forense posterior detectó indicios de muerte violenta.
Euskaraz irakurri: Berdintasun Ministerioak hilketa matxistatzat jo du Basaurin hildako emakumearen kasua
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer de 44 años ocurrida el pasado 1 de abril en Basauri, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 45 años.

Con este caso, ascienden a 15 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en el Estado español, y a 1358 desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003.

La Ertzaintza detuvo el pasado viernes en Bilbao al presunto agresor. Según ha informado el Ministerio, existían denuncias previas por violencia de género contra él.

Los hechos ocurrieron en su vivienda del barrio El Kalero de Basauri. La víctima sufrió una indisposición y los servicios sanitarios no pudieron reanimarla, pero el análisis forense posterior detectó indicios de muerte violenta, lo que llevó a la apertura de una investigación y al arresto del sospechoso por un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Violencia machista Basauri Sociedad

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