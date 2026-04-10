Indarkeria matxista
Berdintasun Ministerioak hilketa matxistatzat jo du Basaurin hildako emakumearen kasua

Biktimak ondoeza izan zuen, eta osasun-zerbitzuek ezin izan zuten suspertu; ondoren mediku forentseak egindako azterketak, ordea, indarkeria zantzuak atzeman zituen.

Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuaren Berdintasun Ministerioak baieztatu du Basaurin apirilaren 1ean hildako 44 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan zela. Emakumea haren 45 urteko bikotekideak hil omen zuen.

Kasu horrekin, 15 dira aurten indarkeria matxistaren ondorioz Espainiako Estatuan hildako emakumeak, eta 1.358 dira jada 2003an datuak biltzen hasi zirenetik.

Ertzaintzak ostiralean atxilotu zuen ustezko erasotzailea, Bilbon. Ministerioak jakinarazi duenez, aurretik genero indarkeriagatik salaketak jarrita zeuden haren kontra.

Gertakaria Basauriko Kareaga auzoko etxebizitza batean izan zen. Biktimak ondoeza izan zuen, eta osasun-zerbitzuek ezin izan zuten suspertu. Ondoren mediku forentseak egindako azterketak, ordea, indarkeria zantzuak atzeman zituen. Horren ostean abiatu zuten ikerketa, eta susmagarria atxilotu zuten, hilketa delitua egotzita, genero indarkeriaren testuinguruan.

Indarkeria matxista Basauri Gizartea

