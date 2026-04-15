Será noticia: Regularización de personas migrantes, campaña de la renta en Bizkaia y última hora de la guerra en Oriente Próximo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 15 de abril de 2026:

- Regularización de personas migrantes: El Gobierno de España ha aprobado un nuevo proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas migrantes en situación irregular en España, una medida que podría beneficiar a cientos de miles de personas que ya residen en el Estado. El procedimiento entrará en vigor el 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, con la posibilidad de presentar solicitudes tanto por vía telemática como presencial.

- Campaña de la renta en Bizkaia: El plazo para presentar la declaración de la renta en Bizkaia por vía digital, telefónica y presencial comenzará este miércoles, día 15 de abril, y la campaña finalizará el 30 de junio. El envío de las cartas de la renta comenzará este mismo miércoles y, a partir de ahí, estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia los borradores de renta de todas las personas contribuyentes.

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en las últimas horas a que Washington podría reanudar las conversaciones con Irán para el fin del conflicto dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.