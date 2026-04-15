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Será noticia: Regularización de personas migrantes, campaña de la renta en Bizkaia y última hora de la guerra en Oriente Próximo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAT7440. BARCELONA, 29/01/2026.- El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites. EFE/Marta Pérez
Largas colas de migrantes en el Consulado de Pakistán en Barcelona: Foto EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, errentaren kanpaina Bizkaian eta Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 15 de abril de 2026:

- Regularización de personas migrantes: El Gobierno de España ha aprobado un nuevo proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas migrantes en situación irregular en España, una medida que podría beneficiar a cientos de miles de personas que ya residen en el Estado. El procedimiento entrará en vigor el 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, con la posibilidad de presentar solicitudes tanto por vía telemática como presencial.

- Campaña de la renta en Bizkaia: El plazo para presentar la declaración de la renta en Bizkaia por vía digital, telefónica y presencial comenzará este miércoles, día 15 de abril, y la campaña finalizará el 30 de junio. El envío de las cartas de la renta comenzará este mismo miércoles y, a partir de ahí, estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia los borradores de renta de todas las personas contribuyentes.

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en las últimas horas a que Washington podría reanudar las conversaciones con Irán para el fin del conflicto dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

Sociedad

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