TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, errentaren kanpaina Bizkaian eta Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua

Gaurkoan Orain-en albiste izango diren gaiak, bi hitzetan.

GRAFCAT7440. BARCELONA, 29/01/2026.- El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites. EFE/Marta Pérez
Ilara luzeak Pakistanek Bartzelonan duen kontsulatuan: Argazkia EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 15ean, lerroburu nagusiak:

- Migratzaileen erregularizazioa: Espainiako Gobernuak ezohiko erregularizazio prozesu bat onartu du, Espainian egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileei zuzendua, eta neurri horrek dagoeneko Estatuan bizi diren ehunka mila pertsonei mesede egin liezaieke. Prozedura bihar, hilaren 16an, sartuko da indarrean eta ekainaren 30era arte iraungo du, eta eskaerak telematikoki nahiz aurrez aurre aurkezteko aukera izango da.

- Errentaren kanpaina Bizkaian: Errenta kanpaina gaur hasiko da Bizkaian, eta ekainaren 30ean amaituko da. Zergadunek hiru bide izango dituzte errenta aitorpena egiteko: aurrez aurre, telefonoz eta online.  Bizkaiko Foru Aldundia gaur hasiko da gutunak bidaltzen eta, hortik aurrera, zergadunek errenta aitorpenaren zirriborroak eskuragarri izango dituzte Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.

- Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua: Zuzenean esan ez badu ere, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aditzera eman du litekeena dela bi egun barru berriro biltzea AEBko eta Irango ordezkariak Islamabaden (Pakistan). 

Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X