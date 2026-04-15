Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, errentaren kanpaina Bizkaian eta Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango diren gaiak, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 15ean, lerroburu nagusiak:
- Migratzaileen erregularizazioa: Espainiako Gobernuak ezohiko erregularizazio prozesu bat onartu du, Espainian egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileei zuzendua, eta neurri horrek dagoeneko Estatuan bizi diren ehunka mila pertsonei mesede egin liezaieke. Prozedura bihar, hilaren 16an, sartuko da indarrean eta ekainaren 30era arte iraungo du, eta eskaerak telematikoki nahiz aurrez aurre aurkezteko aukera izango da.
- Errentaren kanpaina Bizkaian: Errenta kanpaina gaur hasiko da Bizkaian, eta ekainaren 30ean amaituko da. Zergadunek hiru bide izango dituzte errenta aitorpena egiteko: aurrez aurre, telefonoz eta online. Bizkaiko Foru Aldundia gaur hasiko da gutunak bidaltzen eta, hortik aurrera, zergadunek errenta aitorpenaren zirriborroak eskuragarri izango dituzte Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.
- Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua: Zuzenean esan ez badu ere, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aditzera eman du litekeena dela bi egun barru berriro biltzea AEBko eta Irango ordezkariak Islamabaden (Pakistan).
Zure interesekoa izan daiteke
Lau kilometrorainoko auto-ilarak AP-8 errepidean, Bilbo parean, istripu baten ondorioz
Halaber, A-8 errepidean, Bilbo parean eta Galdakaora bidean, auto-ilarak sortu dira, hiru ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz.
Kamioi bat gurutzatu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta auto-ilara luzeak sortu dira Irunera bidean
Bi errei itxi behar izan dituzte, eta, ondorioz, lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Donostiarako noranzkoan ere arretaz gidatzea gomendatzen du Segurtasun Sailak, kamioiaren zati batzuk errepidera erori direlako.
Gipuzkoan desagertutako gizon baten gorpua agertu da Ebron ibaian, Logroño parean
Lehen informazioen arabera, Tolosako ertzain-etxean eman zuten gizonezkoaren desagertzearen berri.
Andre Maria Zuriaren jaiei begira blusa eta nesken kalejira bakarra adosteko negoziazioak ixtear daude
Aldeek kalejira bakarra egitea adostu dute, Foru kalean hasi eta Daton amaituko litzatekeena. Ordutegia da orain negoziatzeke dagoen puntua.
Migratzaileen erregularizazioa: jakin behar duzun guztia, urratsez urrats
Prozesua apirilaren 16an hasiko da, online edo aurretiko hitzordua eskatuta egin ahal izango da, eta ekainaren 30era arte egongo da zabalik. Urtebeteko bizileku eta lan baimena lortzeko aukera emango du.
Autismoa duen hautagai bat Gasteizen adimen-urritasuna duten pertsonentzako oposizio batetik kanpo uztea berretsi du Justiziak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak ondorioztatzen du ez zuela ofizialki egiaztatu % 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektualik, eta deialdiaren oinarriek horixe eskatzen zuten.
'Esnatu' aurkeztu du UEMAk, arnasguneetako "gainbeherari" erantzuteko dinamika
Arlo askotariko 18 eragilek bat egin dute ekimenarekin, eta "konpromiso zehatzak" hartu dituzte "eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten". Besteak beste, Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank edota Euskadiko Futbol Federazioa beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira.
Behin-behinean espetxera bidali dute Iruñean etxebizitza batetik erorita hil zen emakumearen bikotekide ohia
Ezarrita zuen urruntze agindua urratzea eta legez kanpoko atxikitze delitua egotzi dizkio epaileak. Emakumea Sanduzelai auzoko eraikin bateko hirugarren solairutik erorita hil zen.
Asteburuan 26 hegaldi berezi daude aurreikusita euskal aireportuetan, Kopako finala dela eta
Gasteizko aireportutik zazpi hegaldi aterako dira Andaluziara: sei, Sevillara, eta bat, Jerezera. Bilboko, Donostiako eta Iruñeko aireportuetatik, berriz, bina hegaldi aterako dira Sevillara. Itzulerarako beste horrenbeste (13) hegaldi programatu dituzte.