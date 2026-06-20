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Controlado un incendio forestal junto al embalse El Ferial, en las Bardenas Reales

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Controlado un incendio forestal junto al embalse El Ferial, en las Bardenas Reales
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errege Bardeako Ferial urtegiaren ondoan piztutako baso-sute bat kontrolpean hartu dute
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EITB

Última actualización

Un amplio dispositivo ha logrado frenar el avance del fuego, que ha calcinado entre 4 y 5 hectáreas de arbolado. Las autoridades piden extremar la precaución en el inicio de la temporada de más calor.

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