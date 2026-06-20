Controlado un incendio forestal junto al embalse El Ferial, en las Bardenas Reales

En Bilbao, se ha suspendido el tradicional desfile oficial de los actos de celebración del 726 aniversario de la fundación de la Villa. Por su parte, Gogora ha cancelado el homenaje a gudaris y milicianos vascos que iba a celebrar en la capital vizcaína. La 20 edición de carrera Kosta Trail ha quedado suspendida y también hay anulaciones en Barakaldo.