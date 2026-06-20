NAFARROA
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Bardeako Ferial urtegiaren ondoan piztutako baso-sutea kontrolpean hartu dute

Iragarkia
Controlado un incendio forestal junto al embalse El Ferial, en las Bardenas Reales
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Dispositibo berezi batek sua geldiarazi du, baina 4-5 hektarea zuhaizti kiskali dira. Bero handieneko denboraldiaren hasieran arreta handiz ibiltzeko eskatu dute agintariek.

Nafarroa Suteak Gizartea

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